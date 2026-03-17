“Ar fi o rușine!”. Un jucător turc nu concepe să piardă cu România barajul de Mondial: “Am demonstrat la EURO”

Yunus Akgun, fotbalistul turc de 25 de ani al lui Galatasaray, a acordat un interviu pentru presa din țara natală în cadrul căruia a vorbit despre barajul de calificare la Cupa Mondială. Jucătorul care evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv nici nu vrea să se gândească la posibilitatea de a pierde în play-off-ul pentru turneul final și aduce aminte de cum a evoluat “semiluna” în 2024, la Campionatul European din Germania.

România este la puțin peste o săptămână distanță de barajul de calificare la Cupa Mondială contra Turciei, iar în presa din țara adversă a fost publicat recent un interviu cu unul dintre jucătorii de bază ai lui Vincenzo Montella. Yunus Akgun, fotbalistul crescut de Galatasaray care din 2024 a început să evolueze constant pentru “cim-bom”, a vorbit cu jurnaliștii.

Turcia este favorita certă pentru calificarea la Mondial din play-off-ul în care se află și România, Slovacia și Kosovo. Akgun, jucător cu 17 selecții la națională, e conștient și el de acest lucru, motiv pentru care consideră că o ratare a calificării la turneul final ar fi o rușine pentru el și colegii săi.

În dialogul cu presa, mijlocașul celor de la Galatasaray a vorbit inclusiv despre eventualele meciuri din grupa de Mondial, semn că este extrem de încrezător în șansele echipei lui Montella de a obține “biletul” pentru turneul final. Echipa care va reuși calificarea din barajul unde se află România va face parte din D, alături de SUA, Paraguay și Australia. În final, Akgun a discutat despre prestația Turciei de la EURO 2024, unde formația lui Vincenzo Montella a ajuns în sferturile competiției, fiind eliminată de Olanda.

“Noi toți visăm la Mondial. Avem forță și calitate să ne calificăm, merităm să fim acolo. Vom juca la maximum în baraj. Ar fi o rușine să nu ne calificăm. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, aș fi foarte dezamăgit. Dar nu mă gândesc la asta.