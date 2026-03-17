“Ar fi o rușine!”. Un jucător turc nu concepe să piardă cu România barajul de Mondial: “Am demonstrat la EURO”

Andrei Nicolae Publicat: 17 martie 2026, 18:25

Ar fi o rușine!. Un jucător turc nu concepe să piardă cu România barajul de Mondial: Am demonstrat la EURO

Yunus Akgun, în timpul unui meci al Turciei / Profimedia

Yunus Akgun, fotbalistul turc de 25 de ani al lui Galatasaray, a acordat un interviu pentru presa din țara natală în cadrul căruia a vorbit despre barajul de calificare la Cupa Mondială. Jucătorul care evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv nici nu vrea să se gândească la posibilitatea de a pierde în play-off-ul pentru turneul final și aduce aminte de cum a evoluat “semiluna” în 2024, la Campionatul European din Germania.

România este la puțin peste o săptămână distanță de barajul de calificare la Cupa Mondială contra Turciei, iar în presa din țara adversă a fost publicat recent un interviu cu unul dintre jucătorii de bază ai lui Vincenzo Montella. Yunus Akgun, fotbalistul crescut de Galatasaray care din 2024 a început să evolueze constant pentru “cim-bom”, a vorbit cu jurnaliștii.

“Dacă s-ar întâmpla așa ceva, aș fi foarte dezamăgit”

Turcia este favorita certă pentru calificarea la Mondial din play-off-ul în care se află și România, Slovacia și Kosovo. Akgun, jucător cu 17 selecții la națională, e conștient și el de acest lucru, motiv pentru care consideră că o ratare a calificării la turneul final ar fi o rușine pentru el și colegii săi.

În dialogul cu presa, mijlocașul celor de la Galatasaray a vorbit inclusiv despre eventualele meciuri din grupa de Mondial, semn că este extrem de încrezător în șansele echipei lui Montella de a obține “biletul” pentru turneul final. Echipa care va reuși calificarea din barajul unde se află România va face parte din D, alături de SUA, Paraguay și Australia. În final, Akgun a discutat despre prestația Turciei de la EURO 2024, unde formația lui Vincenzo Montella a ajuns în sferturile competiției, fiind eliminată de Olanda.

Noi toți visăm la Mondial. Avem forță și calitate să ne calificăm, merităm să fim acolo. Vom juca la maximum în baraj. Ar fi o rușine să nu ne calificăm. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, aș fi foarte dezamăgit. Dar nu mă gândesc la asta.

Suntem o echipă foarte tânără și totuși avem experiență, în ciuda tinereții, sunt jucători care evoluează la cluburi mari. Dacă Dumnezeu vrea, cu siguranță vom fi la Campionatul Mondial și vom reuși lucruri mari. Avem o echipă grozavă, o familie grozavă. Am demonstrat la Euro ce putem face!

(n.r. despre eventuala grupă de la Mondial) Putem câștiga toate partidele. Am demonstrat la Euro ce putem face! Înfrângerea cu Olanda a fost poate cea mai mare dezamăgire a vieții. Devastator. Când joci bine și ești învins, e și mai dureros. Voiam să jucăm finala“, a spus fotbalistul de 25 de ani, potrivit fanatik.com.tr.

În 17 meciuri jucate la echipa națională, Akgun a fost de 10 ori titular și de șapte ori a venit de pe bancă. Mijlocașul a ratat ultimele două partide din preliminariile pentru Cupa Mondială care au avut loc în toamnă, cele cu Bulgaria și Spania.

Câştigă statul de pe urma scumpirii carburanţilor? Calculul unui consultant fiscal: "Atât a încasat până acum"
El este unul dintre „copiii de suflet” ai lui Cornel Dinu: „Am spus-o și o să o spun mereu”
