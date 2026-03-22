„Asta e diferența dintre noi și ei” Ce avantaj major are Turcia în fața României

România joacă joi, 26 martie, un meci uriaș pentru calificarea la Campionatul Mondial. Dacă trece de Turcia, va juca finala barajului. Jucătorii naționalei visează la primul CM după 28 de ani pentru România.
Atuul Turciei cu România
Sorescu joacă în Turcia de 2 ani, fiind jucător de bază la Gaziantep. Are de 70 de meciuri în campionat, și crede că România va fi avantajată de presiunea pusă pe naționala Turciei, văzută ca mare favorită.
„Va fi un meci frumos. Va fi un meci interesant, cu o atmosferă foarte, foarte bună. Din fericire pentru mine, când m-am transferat la FCSB, nu am apucat să joc cu Dinamo, deci n-am simțit huiduielile. Cu siguranță erau, dar am avut un motiv de a face chestia asta. Comparația dintre noi și cei din Turcia e că noi, pe parcursul anilor, am pierdut plăcerea asta de a merge la stadion, de a urmări meciul și de a vedea spectacol. Cei de acolo nu au pierdut chestia asta. Asta e diferența dintre noi și cei de acolo la ora actuală.
La fiecare meci sunt oameni foarte, foarte mulți în tribună, mai ales când joci cu echipe mari. Într-adevăr, vin să îi vadă pe ei, dar e o atmosferă foarte, foarte frumoasă. Putem folosi orice atuu pe care îl avem în favoarea noastră. Clar că vom ține cont de orice și cu siguranță se va pune foarte multă presiune pe ei, indiferent că joacă acasă sau nu” spune Sorescu, cel care a marcat 2 goluri în 20 de partide pentru Gaziantep în acest sezon.
Mesaj pentru suporteri
Naționala nu se poate baza pe mai mulți jucători importanți precum Louis Munteanu sau Marius Marin, accidentați.
„Cu siguranță ne afectează pe noi, ca persoane, pentru că nu îi avem alături de noi. Așa cum am spus, suntem o familie, un grup unit, și oricine care lipsește, indiferent că joacă sau nu, se simte lipsa. Dar sunt sigur că cei care vor intra vor da 100%.” spune Sorescu, care crede că jucătorii lui Lucescu privesc cu optimism spre meciul cu Turcia. „Suntem bine, aia e cel mai important. Nu trebuie să ne facem gânduri sau filme, trebuie să fim sănătoși și să fim conectați și motivați. E un meci pe care îl jucăm pentru milioane de români. În primul rând jucăm pentru noi, pentru visele noastre, familia noastră, iar în spatele nostru vom juca pentru milioane de români.”
Mesajul pentru suporteri? Unul pe cât de simplu, pe atât de dificil uneori. „Să fie alături de noi, să ne susțină necondiționat” a încheiat Sorescu.
