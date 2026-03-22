„Asta e diferența dintre noi și ei” Ce avantaj major are Turcia în fața României

Sebastian Ujica Publicat: 22 martie 2026, 16:30

Jucătorii României după un gol cu San Marino în preliminarile CM 2026 / SPORT PICTURES

România joacă joi, 26 martie, un meci uriaș pentru calificarea la Campionatul Mondial. Dacă trece de Turcia, va juca finala barajului. Jucătorii naționalei visează la primul CM după 28 de ani pentru România.

Atuul Turciei cu România

Sorescu joacă în Turcia de 2 ani, fiind jucător de bază la Gaziantep. Are de 70 de meciuri în campionat, și crede că România va fi avantajată de presiunea pusă pe naționala Turciei, văzută ca mare favorită.

„Va fi un meci frumos. Va fi un meci interesant, cu o atmosferă foarte, foarte bună. Din fericire pentru mine, când m-am transferat la FCSB, nu am apucat să joc cu Dinamo, deci n-am simțit huiduielile. Cu siguranță erau, dar am avut un motiv de a face chestia asta. Comparația dintre noi și cei din Turcia e că noi, pe parcursul anilor, am pierdut plăcerea asta de a merge la stadion, de a urmări meciul și de a vedea spectacol. Cei de acolo nu au pierdut chestia asta. Asta e diferența dintre noi și cei de acolo la ora actuală.

La fiecare meci sunt oameni foarte, foarte mulți în tribună, mai ales când joci cu echipe mari. Într-adevăr, vin să îi vadă pe ei, dar e o atmosferă foarte, foarte frumoasă. Putem folosi orice atuu pe care îl avem în favoarea noastră. Clar că vom ține cont de orice și cu siguranță se va pune foarte multă presiune pe ei, indiferent că joacă acasă sau nu” spune Sorescu, cel care a marcat 2 goluri în 20 de partide pentru Gaziantep în acest sezon.

Mesaj pentru suporteri

Naționala nu se poate baza pe mai mulți jucători importanți precum Louis Munteanu sau Marius Marin, accidentați.

„Cu siguranță ne afectează pe noi, ca persoane, pentru că nu îi avem alături de noi. Așa cum am spus, suntem o familie, un grup unit, și oricine care lipsește, indiferent că joacă sau nu, se simte lipsa. Dar sunt sigur că cei care vor intra vor da 100%.” spune Sorescu, care crede că jucătorii lui Lucescu privesc cu optimism spre meciul cu Turcia. „Suntem bine, aia e cel mai important. Nu trebuie să ne facem gânduri sau filme, trebuie să fim sănătoși și să fim conectați și motivați. E un meci pe care îl jucăm pentru milioane de români. În primul rând jucăm pentru noi, pentru visele noastre, familia noastră, iar în spatele nostru vom juca pentru milioane de români.”

Mesajul pentru suporteri? Unul pe cât de simplu, pe atât de dificil uneori. „Să fie alături de noi, să ne susțină necondiționat” a încheiat Sorescu.

"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad
Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Citește și:
Cum ajung studenții români să câștige sute de dolari pe zi în SUA: "Peste 15.000 $, pe vară, fraților!"
Lovitură cruntă pentru Universitatea Craiova în lupta la titlu! Titularul ajunge pe masa de operație și nu va mai juca în acest sezon. Exclusiv
Sezon încheiat pentru titularul Universității Craiova? Jucătorul lui Filipe Coelho poate ajunge pe masa de operație
Nadia Comăneci, dezvăluiri superbe după vizita în Parlamentul European: “Toată lumea vorbeşte româneşte”
Thepchaiya Un-Nooh a reuşit break-ul maxim şi l-a învins pe Ronnie O`Sullivan într-o finală nebună la World Open
“Lasă, murim de foame, că merităm!” Mihai Stoica nu îşi revine încă după ce FCSB a ratat play-off-ul
VideoJose Mourinho a plâns pe banca Benficăi, înainte de victoria cu Guimaraes
Rareş Toader, locul 12 la aruncarea greutăţii, la Campionatul Mondial. România, din nou fără medalii
1 Gigi Becali a pierdut omul lui de încredere la FCSB. Ce e nevoit să facă din nou patronul 2 Mirel Rădoi a încalcat regulilele la meciul cu UTA. De ce FCSB va scăpa fără sancțiuni 3 NEWS ALERTConvocare de urgenţă la echipa naţională! Jucătorul chemat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România 4 Reacţia lui Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea! Ce a spus antrenorul despre atacant 5 L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid 6 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav