Va juca în premieră la Cupa Mondială la 28 de ani! I-au dat lacrimile când a aflat că a fost convocat

Daniel Işvanca Publicat: 15 mai 2026, 18:15

Naționala Franței este una dintre marile favorite la Campionatul Mondial, competiție transmisă în Universul Antena. Didier Deschamps a prezentat lotul cu care va lupta pentru trofeu în cadrul unei conferințe de presă, iar lista a fost plină de surprize.

Fără Eduardo Camavinga și Antoine Griezmann, selecționerul se va baza la turneul final din această vară pe Jean-Philippe Mateta, fotbalist în vârstă de 28 de ani, care evoluează la Crystal Palace.

Jean-Philippe Mateta, emoționat după convocarea lui Deschamps

Jean-Philippe Mateta a impresionat în ultimii doi ani pe scena fotbalului englez, iar francezul a primit și o convocare neașteptată în octombrie 2025. După trei partide și două goluri marcate, l-a convins pe Didier Deschamps.

Selecționerul Franței a luat decizia de a-l include în lotul pentru participarea la Cupa Mondială, iar reacția fotbalistului a fost una emoționantă. Acesta urmărea de acasă conferința de presă și a fost surprins cu ochii în lacrimi în momentul în care Deschamps i-a pronunțat numele.

Va fi o premieră în cariera fotbalistului să evolueze la un Campionat Mondial, asta deși are deja 28 de ani. El a mai îmbrăcat tricoul Franței în 2024 la Jocurile Olimpice de la Paris, acolo unde a făcut parte din lotul lui Thierry Henry.

