Florin Prunea a dat verdictul în direct după ce Gigi Becali a anunţat transferul lui Gnahore la FCSB

Ultima mutare importantă anunţată în Liga 1 l-a făcut pe Florin Prunea să dea un verdict clar, asta după ce Gigi Becali a spus că a bătut palma cu Eddy Gnahore pentru a-l lua pe acesta la FCSB.

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Fost conducător şi jucător la Dinamo, rămas fan al echipei, Florin Prunea nu s-a ferit de cuvinte şi a lăudat mutarea de ultimă oră făcută chiar de marea rivală, FCSB, prin aducerea lui Eddy Gnahore.

Ce spune Florin Prunea despre transferul lui Eddy Gnahore la FCSB

Florin Prunea este sigur că Gigi Becali a dat lovitura cu aducerea lui Eddy Gnahore la FCSB. Ba mai mult, fostul portar e de părere că această mutare este cea mai importantă a verii din Liga 1, având o descriere simplă: ‘transferul anului’.

“Dacă se face transferul e transferul anului. Din punctul meu de vedere e numărul 1. Dacă se face este numărul 1 al acestui mercato”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

Eddy Gnahore este în prezent liber de contract după ce i-a expirat înţelegerea cu Dinamo la finalul lunii iunie.

Anunţul lui Gigi Becali despre trecerea lui Eddy Gnahore la FCSB

După ce a evitat iniţial să confirme negocierile cu Eddy Gnahore, Gigi Becali a recunoscut în cele din urmă că jucătorul francez va deveni noul fotbalist al celor de la FCSB.