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Canada – Qatar LIVE VIDEO (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Meci tare la Vancouver

Daniel Işvanca Publicat: 18 iunie 2026, 22:50

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Canada – Qatar LIVE VIDEO (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Meci tare la Vancouver

Cyle Larin / Profimedia

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După ce au remizat cu Bosnia, respectiv Elveția, Canada și Qatar se întâlnesc în cel de-al doilea meci din Grupa B de la Campionatul Mondial. Confruntarea este în direct pe Antena 1 și LIVE pe AntenaPLAY.

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Partida dintre cele două formații va avea loc pe BC Place, din Vancouver, un stadion cu o capacitate de aproximativ 54.000 de locuri.

Canada – Qatar LIVE VIDEO (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

Canada și Qatar se întâlnesc în cea de-a dou etapă a grupelor la Campionatul Mondial. Ambele selecționate au câte un punct înaintea duelului de la Vancouver, iar gazdele sunt mari favorite înaintea fluierului de start.

Cu cel mai slab lot de la acest Mondial, Qatar a produs una dintre marile surprize din prima rundă a grupelor, când a obținut un punct dramatic împotriva Elveției, după golul marcat de Boualem Khoukhi.

Lotul Canadei

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  • Portari: St: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando SC), Owen Goodman (Barnsley)
  • Fundași: Alistair Johnston (Alistair Johnston) Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Rangers), Ritchie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc De Fougerolles (Dender), Moise Bombito (OGC Nice), Alphonso Davies (Bayern München), Alfie Jones (Middlesbrough)
  • Mijlocași: Stephen Eustaquio (Los Angeles FC), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto FC)
  • Atacanți: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union Saint-Gilloise)
  • Selecţioner: Jesse Marsch

Lotul Qatarului

  • Portari: Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)
  • Fundași: Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al Brake (Al Duhail), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah)
  • Mijlocași: Ahmed Fathi (Al Arabi), Jassim Jaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Mohammed Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa), KArimb Boudiaf (Al Duhail)
  • Atacanți: Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Edmílson Junior (Al Duhail), Ahmed Al-Ganehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mohammad Al Mubarak Muntari (Al Gharafa), Yusuf Al Mubarak Abdurisag (Al Wakrah).
  • Selecţioner: Julen Lopetegui
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