Canada – Qatar LIVE VIDEO (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Meci tare la Vancouver

După ce au remizat cu Bosnia, respectiv Elveția, Canada și Qatar se întâlnesc în cel de-al doilea meci din Grupa B de la Campionatul Mondial. Confruntarea este în direct pe Antena 1 și LIVE pe AntenaPLAY.

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Partida dintre cele două formații va avea loc pe BC Place, din Vancouver, un stadion cu o capacitate de aproximativ 54.000 de locuri.

Canada – Qatar LIVE VIDEO (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

Canada și Qatar se întâlnesc în cea de-a dou etapă a grupelor la Campionatul Mondial. Ambele selecționate au câte un punct înaintea duelului de la Vancouver, iar gazdele sunt mari favorite înaintea fluierului de start.

Cu cel mai slab lot de la acest Mondial, Qatar a produs una dintre marile surprize din prima rundă a grupelor, când a obținut un punct dramatic împotriva Elveției, după golul marcat de Boualem Khoukhi.

Lotul Canadei