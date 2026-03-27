„Cât de aroganți sunt!” Italianii i-au enervat pe bosniaci. Cum au fost surprinși pe filmare

Sebastian Ujica Publicat: 27 martie 2026, 15:50

Cât de aroganți sunt!” Italianii i-au enervat pe bosniaci. Cum au fost surprinși pe filmare

Jucătorii Italiei au urmărit finalul meciului Țara Galilor - Bosnia / captură X

Un clip devenit viral în online arată reacția pe care au avut-o trei jucători din naționala Italiei în momentul în care Bosnia a reușit să elimine Țara Galilor la penalty-uri. Cele două se vor întâlni marțea viitoare în meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Filmarea celor de la RAI îi arată pe Di Marco, Pio Esposito, Vicario, Meret și Tonali cum sărbătoresc victoria viitoarei adversare.

Bosniacii vor răzbunare

Italia a câștigat cu 2-0 semifinala barajului, contra Irlandei de Nord. Tonali și Kean au marcat cele două goluri pentru echipa lui Gattuso. După fluierul de final, mai mulți jucători au ales să urmărească împreună finalul meciului dintre Țara Galilor și Bosnia, ajuns la penalty-uri.

Dacă pe parcursul prelungirilor jucătorii erau mai liniștiți, în momentul în care Bosnia a obținut victoria, jucătorii s-au bucurat împreună. Filmarea a atras o mulțime de critici, inclusiv din partea comentatorului meciului, Lele Adani. „Ar trebui să sărbătorim mați, nu astăzi” a spus acesta.

Iar Federația de Fotbal din Bosnia a distribuit clipul pe social media cu mesajul: „Priviți lipsa de respect și aroganța Italiei. Deja sărbătoreau după ce am câștigat la penalty-uri. Vom lua acest lucru în calcul la Zenica”

Italia trece prin cea mai slabă perioadă din istoria naționalei. După ce a fost eliminată în faza grupei la Mondial în 2010 și 2014, a ratat edițiile din 2018 și 2022. O nouă ratare a calificării ar fi dezastruoasă pentru italieni, care au câștigat trofeul de 4 ori, în 1934, 1938, 1982 și 2006.

 

A decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui viol
