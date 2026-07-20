Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Spaniolii au adus Cupa Mondială la Madrid. Imaginile care fac înconjurul lumii, după succesul uriaş din SUA
VIDEO

Spaniolii au adus Cupa Mondială la Madrid. Imaginile care fac înconjurul lumii, după succesul uriaş din SUA

Viviana Moraru Publicat: 20 iulie 2026, 16:53

Comentarii
Spaniolii au adus Cupa Mondială la Madrid. Imaginile care fac înconjurul lumii, după succesul uriaş din SUA

Rodri a adus Cupa Mondială la Madrid/ Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Echipa de fotbal a Spaniei, încoronată campioană mondială în Statele Unite, a aterizat pe aeroportul Madrid-Barajas luni, la ora 15:30, a doua zi după victoria din finala împotriva Argentinei (1-0).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Avionul companiei Iberia, care transporta echipa naţională a Spaniei, a aterizat pe pistă sub un cer senin, a relatat un jurnalist AFP aflat la faţa locului.

Spaniolii au adus Cupa Mondială la Madrid

Un mic steag spaniol care flutura în partea din faţă a avionului, chiar deasupra cabinei piloţilor, era vizibil la sosirea acestuia pe aeroport.

După ce a aterizat pe pistă şi a oprit sub o strictă supraveghere a poliţiei, aeronava şi-a deschis uşile, iar primii care au coborât au fost selecţionerul Luis de la Fuente, căpitanul Rodrigo Hernandez (Rodri), purtând echipamentul naţionalei, cu medalia la gât şi cupa în mâini, precum şi preşedintele federaţiei, Rafael Louzan.

Reclamă
Reclamă

Cu trofeul de aur al Cupei Mondiale în bagajele sale, echipa spaniolă era aşteptată cu nerăbdare: înainte de a se întâlni cu suporterii, ea urmează să fie primită de regele Felipe al VI-lea la Palatul Zarzuela, de la periferia Madridului, şi ulterior de premierul Pedro Sanchez la sediul guvernului, Palatul Moncloa.

Ulterior, jucătorii şi antrenorul lor vor porni într-un lung traseu pe străzile din centrul Madridului la bordul unui autobuz supraetajat decapotabil, îndreptându-se spre piaţa în care se află celebra Fântână Cibeles. unde îşi are sediul Primăria Madridului, şi unde sunt aşteptaţi să ajungă în jurul orei 22:00 (ora României).

Vremea de mâine 21 iulie. România, împărţită între caniculă, furtuni violente şi grindină. Maxime de 34°CVremea de mâine 21 iulie. România, împărţită între caniculă, furtuni violente şi grindină. Maxime de 34°C
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
83.000 de euro pe un apartament de 48 mp în Militari Residence. De ce nu îl poate vinde Raluca
Observator
83.000 de euro pe un apartament de 48 mp în Militari Residence. De ce nu îl poate vinde Raluca
După finala CM 2026, Mitică Dragomir știe cine este cel mai bun fotbalist din istorie. Mulți români nu vor fi de acord cu el când vor auzi numele
Fanatik.ro
După finala CM 2026, Mitică Dragomir știe cine este cel mai bun fotbalist din istorie. Mulți români nu vor fi de acord cu el când vor auzi numele
16:52

Flavius Stoican și-a găsit echipă! Cu cine a semnat după ce a fost aproape să retrogradeze cu Farul
16:46

Lovitura verii în fotbalul european: s-au întâlnit cu Pep Guardiola pentru a-l convinge să semneze
15:54

Rapid – Sepsi LIVE TEXT (21:30). Daniel Pancu se întoarce în Giuleşti. Covăsnenii revin în Liga 1
15:52

Zlatan Ibrahimovic, după Spania – Argentina 1-0: „Fotbalul a câştigat”
15:29

FCSB, U Cluj şi CFR Cluj şi-au aflat posibilele adversare din turul 3 preliminar Conference League
15:22

Luka Modric semnează noul contract. Salariu de 3.5 milioane de euro la 40 de ani
Vezi toate știrile
1 Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…” 2 VIDEOFotbalistul care a refuzat să-l salute pe Donald Trump la ceremonia de premiere 3 VIDEOBătaie pe teren după ce Spania a câștigat Cupa Mondială! Gesturi golănești comise de Leandro Paredes 4 Rodri, „Balonul de Aur” al Cupei Mondiale. Toate premiile acordate după finala Spania – Argentina 5 Dusan Vukovic a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma 6 Anunţul făcut de Trabzonspor despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze