Spaniolii au adus Cupa Mondială la Madrid. Imaginile care fac înconjurul lumii, după succesul uriaş din SUA

Echipa de fotbal a Spaniei, încoronată campioană mondială în Statele Unite, a aterizat pe aeroportul Madrid-Barajas luni, la ora 15:30, a doua zi după victoria din finala împotriva Argentinei (1-0).
Avionul companiei Iberia, care transporta echipa naţională a Spaniei, a aterizat pe pistă sub un cer senin, a relatat un jurnalist AFP aflat la faţa locului.
Spaniolii au adus Cupa Mondială la Madrid
Un mic steag spaniol care flutura în partea din faţă a avionului, chiar deasupra cabinei piloţilor, era vizibil la sosirea acestuia pe aeroport.
¡¡SÍ, SÍ SÍ, LA COPA YA ESTÁ AQUÍ!! 🇪🇸🏆⚽ Ella y los campeones del mundo acaban de pisar suelo español en el aeropuerto de Madrid Barajas ¡preparados para la fiesta con todos los aficionados esta tarde! 🥳🙌👏 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/e6xam80NpD
— MARCA (@marca) July 20, 2026
După ce a aterizat pe pistă şi a oprit sub o strictă supraveghere a poliţiei, aeronava şi-a deschis uşile, iar primii care au coborât au fost selecţionerul Luis de la Fuente, căpitanul Rodrigo Hernandez (Rodri), purtând echipamentul naţionalei, cu medalia la gât şi cupa în mâini, precum şi preşedintele federaţiei, Rafael Louzan.
Cu trofeul de aur al Cupei Mondiale în bagajele sale, echipa spaniolă era aşteptată cu nerăbdare: înainte de a se întâlni cu suporterii, ea urmează să fie primită de regele Felipe al VI-lea la Palatul Zarzuela, de la periferia Madridului, şi ulterior de premierul Pedro Sanchez la sediul guvernului, Palatul Moncloa.
Ulterior, jucătorii şi antrenorul lor vor porni într-un lung traseu pe străzile din centrul Madridului la bordul unui autobuz supraetajat decapotabil, îndreptându-se spre piaţa în care se află celebra Fântână Cibeles. unde îşi are sediul Primăria Madridului, şi unde sunt aşteptaţi să ajungă în jurul orei 22:00 (ora României).
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