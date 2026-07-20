Spaniolii au adus Cupa Mondială la Madrid. Imaginile care fac înconjurul lumii, după succesul uriaş din SUA

Echipa de fotbal a Spaniei, încoronată campioană mondială în Statele Unite, a aterizat pe aeroportul Madrid-Barajas luni, la ora 15:30, a doua zi după victoria din finala împotriva Argentinei (1-0).

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Avionul companiei Iberia, care transporta echipa naţională a Spaniei, a aterizat pe pistă sub un cer senin, a relatat un jurnalist AFP aflat la faţa locului.

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Un mic steag spaniol care flutura în partea din faţă a avionului, chiar deasupra cabinei piloţilor, era vizibil la sosirea acestuia pe aeroport.

¡¡SÍ, SÍ SÍ, LA COPA YA ESTÁ AQUÍ!! 🇪🇸🏆⚽ Ella y los campeones del mundo acaban de pisar suelo español en el aeropuerto de Madrid Barajas ¡preparados para la fiesta con todos los aficionados esta tarde! 🥳🙌👏 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/e6xam80NpD

— MARCA (@marca) July 20, 2026

După ce a aterizat pe pistă şi a oprit sub o strictă supraveghere a poliţiei, aeronava şi-a deschis uşile, iar primii care au coborât au fost selecţionerul Luis de la Fuente, căpitanul Rodrigo Hernandez (Rodri), purtând echipamentul naţionalei, cu medalia la gât şi cupa în mâini, precum şi preşedintele federaţiei, Rafael Louzan.