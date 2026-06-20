Cinci lucruri după SUA – Australia 2-0, meciul în care americanii au arătat că știu (mult) fotbal

1. Când România a jucat cu Statele Unite în 1994, ne uitam la ei ca la niște băieți care n-au abc-ul fotbalului, dar tot insistă să-l joace. Așa cum se uită ei acum la noi. Pe la finalul anilor ’90, americanii, care știu să viseze imposibilul, și-au construit un plan al cărui deznodământ era să fie campioni mondiali, sau măcar pretendenți, până în 2010. N-a ieșit, dar au făcut progrese uriașe. Nu zic că la această ediție au în sfârșit șanse la trofeu. Zic doar că n-am mai văzut o așa echipă gazdă, directă și dinamică, sigură pe sine și dominantă chiar și când conduce confortabil, de la Franța 1998, ultima națională care a cucerit Mondialul pe teren propriu.

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2. Yankeii s-au orientat excelent cu Mauricio Pochettino, antrenor priceput și inteligent. Nu întâmplător a dus-o argentinianul pe Tottenham în finala Champions League, performanță atât de greu de atins încât nu ți-ar garanta-o nici măcar Ionuț Chirilă. Altfel, nici doi ani nu are Poch în SUA și deja arată ca un american sadea. Parcă până și structura feței s-a mulat cultural pe noua lui țară. Plus barbă de actor de Hollywood aflat între roluri, îmbrăcăminte de milionar sub acoperire și grimase de profesor „cool” care ține cursurile la o bere.

3. Detaliile mici contează la Cupa Mondială, darămite alea mari. Iar deciziile proaste cântăresc decisiv. Antrenorul Australiei a hotărât să înceapă meciul fără Irankunda și Metcalfe, exact marcatorii din meciul cu Turcia, și i-a ieșit cum nu se poate mai rău. Planul autobazei s-a năruit repede, după ce americanii au reușit să dea gol, adică ceea ce Turcia n-ar fi izbutit nici dacă meciul ar fi continuat și la ora asta. Tony Popovic a încercat să repare la pauză eroarea, lucrurile s-au îmbunătățit pentru „canguri”, dar prea puțin și prea târziu în fața unui adversar oricum mai bun.

4. Impresionantă SUA și în contextul în care teoretic i-a lipsit cel mai bun om, Christian Pulisic. Chiar și fără el, Poch are jucători ca Robinson, McKennie, Dest sau Balogun. Apropo de vârful cu origini nigeriene, născut la New York doar pentru că mama lui a fost considerată „prea însărcinată” de compania aeriană când a vrut să zboare acasă, la Londra, de la el a pornit totul. După „dubla” cu Paraguay, Balogun a zburdat pe partea stângă, a centrat și l-a forțat pe Burgess să-și împingă mingea în plasă.

5. Nu-i doar Mondialul jucătorilor, ci și al arbitrilor. Abia a început etapa a doua a grupelor și s-au acordat deja șase cartonașe roșii, mai multe decât la edițiile din 2022 și 2018. Germanul Felix Zwayer a împărțit șapte galbene, n-a mai apucat să dea și el un roșu, iar spre final a fost doborât de crampe. Nici măcar n-a avut anticârcel, ca profesioniștii; l-au ajutat jucătorii celor două echipe și un gel minune de la arbitra de rezervă.