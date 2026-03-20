Cristiano Ronaldo e OUT pentru meciurile Portugaliei. Anunţul oficial

Cristiano Ronaldo, accidentat cu echipa lui saudită Al-Nassr de la sfârşitul lunii februarie, lipseşte de pe lista jucătorilor convocaţi vineri de naţionala Portugaliei pentru a disputa două meciuri amicale în pregătirea Cupei Mondiale din această vară, împotriva Mexicului şi Statelor Unite, informează AFP şi EFE.

Ronaldo, de cinci ori câştigător al Balonului de Aur, s-a accidentat la ischiogambieri în timpul meciului din etapa a 24-a a Saudi Pro League, disputat pe 28 februarie pe terenul lui Al-Fayha.

Selecţionerul Portugaliei, spaniolul Roberto Martinez, a indicat că Ronaldo suferă de o “accidentare uşoară” într-un interviu acordat presei locale săptămâna aceasta, fără a confirma la momentul respectiv dacă jucătorul în vârstă de 41 de ani va rata meciurile amicale din timpul acestei pauze internaţionale.

Portugalia va înfrunta Mexicul sâmbătă, 28 martie, la Ciudad de Mexico, apoi Statele Unite marţi, 31 martie, la Atlanta.

La Cupa Mondială 2026, organizată de Statele Unite, Mexic şi Canada în perioada 11 iunie – 19 iulie, Portugalia a fost repartizată în Grupa K alături de Columbia, Uzbekistan şi o echipă calificată în urma unui play-off.