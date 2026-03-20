Cristiano Ronaldo e OUT pentru meciurile Portugaliei. Anunţul oficial

Cristiano Ronaldo, accidentat cu echipa lui saudită Al-Nassr de la sfârşitul lunii februarie, lipseşte de pe lista jucătorilor convocaţi vineri de naţionala Portugaliei pentru a disputa două meciuri amicale în pregătirea Cupei Mondiale din această vară, împotriva Mexicului şi Statelor Unite, informează AFP şi EFE.
Ronaldo, de cinci ori câştigător al Balonului de Aur, s-a accidentat la ischiogambieri în timpul meciului din etapa a 24-a a Saudi Pro League, disputat pe 28 februarie pe terenul lui Al-Fayha.
Cristiano Ronaldo e out pentru meciurile amicale ale Portugaliei
Selecţionerul Portugaliei, spaniolul Roberto Martinez, a indicat că Ronaldo suferă de o “accidentare uşoară” într-un interviu acordat presei locale săptămâna aceasta, fără a confirma la momentul respectiv dacă jucătorul în vârstă de 41 de ani va rata meciurile amicale din timpul acestei pauze internaţionale.
Portugalia va înfrunta Mexicul sâmbătă, 28 martie, la Ciudad de Mexico, apoi Statele Unite marţi, 31 martie, la Atlanta.
La Cupa Mondială 2026, organizată de Statele Unite, Mexic şi Canada în perioada 11 iunie – 19 iulie, Portugalia a fost repartizată în Grupa K alături de Columbia, Uzbekistan şi o echipă calificată în urma unui play-off.
Lotul Portugaliei pentru amicalele de la sfârşitul lui martie este următorul
- portari: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting Lisabona), Jose Sa (Wolverhampton, Anglia).
- fundaşi: Matheus Nunes (Manchester City, Anglia), Diogo Dalot (Manchester United, Anglia), Joao Cancelo (FC Barcelona, Spania), Nuno Mendes (PSG, Franţa), Goncalo Inacio (Sporting Lisabona), Tomas Araujo (Benfica Lisabona), Antonio Silva (Benfica Lisabona), Renato Veiga (Villarreal, Spania).
- mijlocaşi: Joao Neves (PSG, Franţa), Ruben Neves (Al Hilal, Arabia Saudită), Samu Costa (Mallorca, Spania), Vitinha (PSG, Franţa), Bruno Fernandes (Manchester United, Anglia), Rodrigo Mora (FC Porto), Mateus Fernandes (West Ham, Anglia).
- atacanţi: Ricardo Horta (Braga), Pedro Goncalves (Sporting Lisabona), Joao Felix (Al-Nassr, Arabia Saudită), Francisco Trincao (Sporting Lisabona), Francisco Conceicao (Juventus, Italia), Pedro Neto (Chelsea, Anglia), Rafael Leao (AC Milan, Italia), Goncalo Guedes (Real Sociedad, Spania), Goncalo
