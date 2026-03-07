Cristiano Ronaldo, prima reacție după accidentarea suferită! Mesajul starului portughez pentru colegii de la Al-Nassr - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Ronaldo, prima reacție după accidentarea suferită! Mesajul starului portughez pentru colegii de la Al-Nassr

Daniel Işvanca Publicat: 7 martie 2026, 17:46

Cristiano Ronaldo / Getty Images

Cristiano Ronaldo s-a accidentat în ultimul meci jucat pentru saudiții de la Al-Nassr, partidă în care a ratat și o lovitură de la 11 metri pentru formația antrenată de Jorge Jesus.

Din informațiile confirmate de antrenorul său, lusitanul ar avea probleme de ordin muscular, motiv pentru care a plecat din Arabia Saudită, pentru a se recupera în Spania alături de fizioterapeutul său.

Cristiano Ronaldo, mesaj de susținere pentru colegii de la Al-Nassr

Cursa pentru titlu din Arabia Saudită este una nebună, iar Al-Nassr are nevoie obligatoriu de victorie pentru a reveni pe prima poziție în clasament. Neom va fi adversara echipei antrenate de Jorge Jesus, care nu se va putea baza pe Cristiano Ronaldo.

Portughezul a suferit o accidentare musculară la ultimul meci de campionat, motiv pentru care a plecat la Madrid pentru a începe procesul de recuperare, alături de fizioterapeutul său.

Din capitala Spaniei, acesta a avut un mesaj pentru coechipierii săi, care joacă sâmbătă de la ora 21:00 contra celor de la Neom SC: „Mă recuperez și sunt pregătit să văd meciul astăzi. Haide, Al-Nassr”, a postat CR7 pe X.

