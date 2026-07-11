Cum l-a descris Harry Kane pe Erling Haaland, înainte de Norvegia – Anglia: „Suntem doi jucători complet diferiţi”

Norvegia și Anglia vor lupta pentru un loc în semifinalele Campionatului Mondial. Duelul care va fi transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY îi va aduce față în față pe Erling Haaland și Harry Kane.

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Atacantul celor de la Bayern Munchen l-a descris în câteva cuvinte pe adversarul său, dar a transmis, în același timp, că au stiluri de joc diferite.

Harry Kane: „Haaland este o mașinărie”

Erling Haaland este unul dintre cei mai în formă jucători de la acest Campionat Mondial, atacantul celor de la Manchester City având deja șapte goluri înscrise la acest turneu final.

Harry Kane, adversarul său din sferturile Cupei Mondiale, l-a descris în câteva cuvinte pe starul din Premier League, care este pe cale să doboare un nou record.

„Suntem doi jucători complet diferiţi. Ştiu că amândoi suntem atacanţi centrali, dar jucăm aproape pe două poziţii diferite: Erling a fost incredibil, raportul său de goluri pe meci este excepţional, fizic este o maşinărie, o bestie. Finalizarea lui este de nivel înalt, iar palmaresul său ca marcator vorbeşte de la sine”, a declarat atacantul celor de la Bayern Munchen.