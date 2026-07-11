Fierbe Bănia! Câte bilete s-au vândut pentru Supercupa României cu Universitatea Cluj

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se întâlnesc duminică de la ora 20:30, în Supercupa României, iar partida va avea loc pe stadionul ”Ion Oblemenco”.

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Fanii au luat cu asalt casele de bilete și organizatorii așteaptă o asistență importantă la disputa dintre cele mai în formă echipe din fotbalul românesc.

Câte bilete s-au vândut pentru Universitatea Craiova – U Cluj

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj și-au început deja sezonul cu partide în cupele europene, iar ambele vor da piept duminică în Supercupa României.

Pentru disputa de pe ”Ion Oblemenco”, digisport.ro anunță că s-au vândut deja aproximativ 10.000 de bilete pentru acest duel, iar organizatorii se așteaptă ca la ora partidei să fie peste 20.000 de oameni pe arena din Bănie.

În ultimul meci direct, cel jucat cu titlul pe masă, formația antrenată de Filipe Coelho s-a impus clar în fața „șepcilor roșii”, scor 5-0. Oltenii au câștigat și Cupa României, tot în fața echipei lui Bergodi.