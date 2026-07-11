Home | Fotbal | Fotbal intern | Fierbe Bănia! Câte bilete s-au vândut pentru Supercupa României cu Universitatea Cluj

Fierbe Bănia! Câte bilete s-au vândut pentru Supercupa României cu Universitatea Cluj

Daniel Işvanca Publicat: 11 iulie 2026, 10:53

Comentarii
Fierbe Bănia! Câte bilete s-au vândut pentru Supercupa României cu Universitatea Cluj

Supercupa României / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se întâlnesc duminică de la ora 20:30, în Supercupa României, iar partida va avea loc pe stadionul ”Ion Oblemenco”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fanii au luat cu asalt casele de bilete și organizatorii așteaptă o asistență importantă la disputa dintre cele mai în formă echipe din fotbalul românesc.

Câte bilete s-au vândut pentru Universitatea Craiova – U Cluj

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj și-au început deja sezonul cu partide în cupele europene, iar ambele vor da piept duminică în Supercupa României.

Pentru disputa de pe ”Ion Oblemenco”, digisport.ro anunță că s-au vândut deja aproximativ 10.000 de bilete pentru acest duel, iar organizatorii se așteaptă ca la ora partidei să fie peste 20.000 de oameni pe arena din Bănie.

În ultimul meci direct, cel jucat cu titlul pe masă, formația antrenată de Filipe Coelho s-a impus clar în fața „șepcilor roșii”, scor 5-0. Oltenii au câștigat și Cupa României, tot în fața echipei lui Bergodi.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se va califica în finala Mondialului, din semifinala de vis Franţa - Spania?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Observator
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Antena 1 a spulberat concurenţa cu Spania – Belgia! Câţi români au urmărit partida
Fanatik.ro
Antena 1 a spulberat concurenţa cu Spania – Belgia! Câţi români au urmărit partida
11:40

Cum l-a descris Harry Kane pe Erling Haaland, înainte de Norvegia – Anglia: „Suntem doi jucători complet diferiţi”
11:01

Victor Wembanyama a dat lovitura! Francezul și-a prelungit contractul cu Spurs și va încasa o avere
10:45

Norvegia – Anglia LIVE VIDEO (duminică, 00:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duelul giganţilor Erling Haaland şi Harry Kane
10:41

Kevin De Bruyne a răspuns cu lacrimi în ochi la întrebarea pe care și-o pune toată lumea: “Oh, băieți”
10:40

De la FCSB direct la echipa promovată în Liga 1: „Are calitate, joacă pe mai multe poziții”
10:30

Argentina – Elveţia LIVE VIDEO (duminică, 04:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Lionel Messi luptă pentru semifinalele CM
Vezi toate știrile
1 Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării 2 E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față 3 Pare incredibil, dar e adevărat! Au apărut datele: cât timp merge Leo Messi în timpul meciurilor 4 Universitatea Craiova, ca Dinamo! Jucătorul transferat recent e aproape de plecare 5 Vladislav Blănuță, gata să plece de la Dinamo Kiev! Clubul care l-a convins pe român 6 Lovitură înainte de Spania – Belgia! Clubul care nu lasă un jucător să intre pe teren la un sfert de Mondial
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!
FIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul MondialFIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial