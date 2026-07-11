Kevin De Bruyne a răspuns cu lacrimi în ochi la întrebarea pe care și-o pune toată lumea: “Oh, băieți”

Kevin De Bruyne a fost întrebat dacă a jucat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Belgia a fost eliminată din competiție de Spania în faza sferturilor de finală. Mijlocașul lui Napoli a preferat să evite întrebarea și a avut o reacție concludentă atunci când a trebuit să le răspundă jurnaliștilor.

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Spania s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale după ce a învins-o la Los Angeles pe Belgia la limită, scor 2-1. Campioana europeană a deschis scorul prin Fabian Ruiz, însă pe finalul primei reprize Charles De Ketelaere a restabilit egalitatea.

Golul victoriei a venit pe final din piciorul lui Mikel Merino, care intrat pe teren cu două minute înainte a dat lovitura la fel cum a făcut-o și în partida contra Portugaliei. Reușita mijlocașului de la Arsenal a venit în urma unei gafe comise de Senne Lammens, portarul lui Rudi

De Bruyne n-a vrut să vorbească despre viitorul său de la Cupa Mondială

După meci, una dintre curiozitățile jurnaliștilor s-a legat de viitorul lui Kevin De Bruyne, care a împlinit recent vârsta de 35 de ani. La următoarea ediție de World Cup, fotbalistul din Serie A va avea 39, motiv pentru care oamenii din presă au vrut să afle dacă turneul final din America de Nord a fost ultimul de acest fel pentru el.

“Oh, băieți, lăsați-mă doar să plec în vacanță și să mă odihnesc. A fost un an greu. Am suferit o operație serioasă. Sunt mândru de ceea ce am realizat. Am muncit foarte mult. Asta e tot“, a fost răspunsul evaziv al lui De Bruyne.