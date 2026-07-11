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Kevin De Bruyne a răspuns cu lacrimi în ochi la întrebarea pe care și-o pune toată lumea: “Oh, băieți”

Andrei Nicolae Publicat: 11 iulie 2026, 10:41

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Kevin De Bruyne a răspuns cu lacrimi în ochi la întrebarea pe care și-o pune toată lumea: Oh, băieți

Kevin De Bruyne, după Spania - Belgia / Profimedia

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Kevin De Bruyne a fost întrebat dacă a jucat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Belgia a fost eliminată din competiție de Spania în faza sferturilor de finală. Mijlocașul lui Napoli a preferat să evite întrebarea și a avut o reacție concludentă atunci când a trebuit să le răspundă jurnaliștilor.

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Spania s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale după ce a învins-o la Los Angeles pe Belgia la limită, scor 2-1. Campioana europeană a deschis scorul prin Fabian Ruiz, însă pe finalul primei reprize Charles De Ketelaere a restabilit egalitatea.

Golul victoriei a venit pe final din piciorul lui Mikel Merino, care intrat pe teren cu două minute înainte a dat lovitura la fel cum a făcut-o și în partida contra Portugaliei. Reușita mijlocașului de la Arsenal a venit în urma unei gafe comise de Senne Lammens, portarul lui Rudi

De Bruyne n-a vrut să vorbească despre viitorul său de la Cupa Mondială

După meci, una dintre curiozitățile jurnaliștilor s-a legat de viitorul lui Kevin De Bruyne, care a împlinit recent vârsta de 35 de ani. La următoarea ediție de World Cup, fotbalistul din Serie A va avea 39, motiv pentru care oamenii din presă au vrut să afle dacă turneul final din America de Nord a fost ultimul de acest fel pentru el.

Oh, băieți, lăsați-mă doar să plec în vacanță și să mă odihnesc. A fost un an greu. Am suferit o operație serioasă. Sunt mândru de ceea ce am realizat. Am muncit foarte mult. Asta e tot“, a fost răspunsul evaziv al lui De Bruyne.

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Ce a spus De Bruyne despre meci și faza controversată unde Belgia putea primi un penalty

În ceea ce privește meciul propriu-zis de la Los Angeles, fostul jucător de la Manchester City nu s-a ferit să admită că Spania a fost formația mai bună și a mers chiar mai departe, numind-o pe “Furia Roja” favorită la câștigarea Mondialului.

Totuși, De Bruyne nu a plecat de la interviu fără să abordeze și faza controversată petrecută la scorul de 1-1, când Rodri a recepționat o minge în braț în careu, după o lovitură de cap a lui Laporte. Mijlocașul crede că cei din camera VAR ar fi trebuit să fie mai prompți în momentul respectiv.

Emoțiile sunt încă foarte puternice în acest moment. Am dat tot ce am avut pe teren, dar Spania a fost pur și simplu echipa mai bună. Dacă trebuie să spun sincer cine cred că va ridica trofeul, răspunsul meu este Spania. Nu am niciun dubiu.

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Înțeleg că arbitrii pot rata anumite faze în timp real. Jocul este foarte rapid, există multă presiune, iar mai ales în careu nu este întotdeauna ușor să vezi totul clar. Dar tocmai de aceea există VAR. A existat o fază clară în care Rodri atinge mingea cu mâna în interiorul careului. Din punctul meu de vedere, este o situație pe care VAR trebuia să o analizeze cu atenție.

Nu sunt o persoană căreia îi place să se plângă, dar trebuie să fim sinceri, FIFA trebuie să facă o treabă mai bună. Meciuri ca acesta merită cel mai înalt standard de arbitraj. Pentru că astăzi nu este vorba doar despre fotbal… ci despre corectitudine“, a mai spus De Bruyne după meci.

Spania o va întâlni pe Franța în semifinalele Campionatului Mondial, într-un duel ce va avea loc pe 14 iulie, chiar de ziua națională a celor din “hexagon”. Meciul va avea loc de la 22:00 și fi transmis în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY.

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Cine se va califica în finala Mondialului, din semifinala de vis Franţa - Spania?

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