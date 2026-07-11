Concurență pentru PSG! Fotbalistul dorit de Luis Enrique, folosit ca monedă de schimb. Salariul uriaș cerut

Barcelona a rezolvat transferul lui Karim Adeyemi, dar nu renunță la visul cel mare: aducerea lui Julian Alvarez pe Camp Nou. Ferran Torres și-a manifestat intenția de a pleca de la campioana Spaniei, iar Paris Saint Germain și-a exprimat dorința în a-l transfera.
Jucătorul ar fi ajuns la un acord verbal cu câștigătoarea UEFA Champions League, dar Joan Laporta are cum o altă idee prin care să rezolve transferul atacantului de la Atletico Madrid.
Barcelona, schimb cu Atletico pentru Julian Alvarez?
Julian Alvarez este principala țintă a Barcelonei din această perioadă de transferuri, dar discuțiile cu Atletico Madrid s-au „răcit”, după prețul exorbitant cerut de formația lui Diego Simeone.
Chiar și așa, gruparea catalană mai încearcă o variantă pentru a-l aduce pe argentinian. Potrivit spaniolilor de la El Mundo, Ferran Torres ar putea fi folosit ca monedă de schimb.
Sursa citată menționează că marele impediment ar fi salariul uriaș cerut de Ferran. 450.000 de euro pe săptămână ar cere spaniolul pentru a semna cu Atletico.
💣🚨TRANSFER BOMBSHELL!:A swap deal sending Ferran Torres to Atlético Madrid for Julián Álvarez is his backup choice if the PSG track collapses! However, a massive financial roadblock has hit the negotiations. Leaks confirm Ferran is demanding a staggering £450k a week to join… pic.twitter.com/hSw4WRbC7f
— Barça Zone (@BarcaZoneHub) July 11, 2026
PSG ar oferi aproape 100 de milioane de euro
De partea cealaltă, nici varianta plecării la Paris Saint Germain nu ar fi o variantă rea pentru campioana Spaniei. Pentru a-l aduce pe Ferran Torres pe Parc des Princes, parizienii ar sparge banca.
Câștigătoarea UEFA Champions League ar oferi 85 de milioane de euro pentru Torres, plus alte zece milioane de euro sub formă de bonusuri de performanță.
Cu o cotă de piață de 50 de milioane de euro, Ferran a strâns în total 207 meciuri pentru Barcelona, a marcat 65 de goluri și a oferit 23 de pase decisive.
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