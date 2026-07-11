Concurență pentru PSG! Fotbalistul dorit de Luis Enrique, folosit ca monedă de schimb. Salariul uriaș cerut

Barcelona a rezolvat transferul lui Karim Adeyemi, dar nu renunță la visul cel mare: aducerea lui Julian Alvarez pe Camp Nou. Ferran Torres și-a manifestat intenția de a pleca de la campioana Spaniei, iar Paris Saint Germain și-a exprimat dorința în a-l transfera.

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Jucătorul ar fi ajuns la un acord verbal cu câștigătoarea UEFA Champions League, dar Joan Laporta are cum o altă idee prin care să rezolve transferul atacantului de la Atletico Madrid.

Barcelona, schimb cu Atletico pentru Julian Alvarez?

Julian Alvarez este principala țintă a Barcelonei din această perioadă de transferuri, dar discuțiile cu Atletico Madrid s-au „răcit”, după prețul exorbitant cerut de formația lui Diego Simeone.

Chiar și așa, gruparea catalană mai încearcă o variantă pentru a-l aduce pe argentinian. Potrivit spaniolilor de la El Mundo, Ferran Torres ar putea fi folosit ca monedă de schimb.

Sursa citată menționează că marele impediment ar fi salariul uriaș cerut de Ferran. 450.000 de euro pe săptămână ar cere spaniolul pentru a semna cu Atletico.