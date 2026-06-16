Decizia luată de Gianni Infantino pentru a putea fi prezent la cât mai multe meciuri de la Campionatul Mondial

Preşedintele FIFA a decis să asiste la un număr cât mai mare de meciuri în cadrul Cupei Mondiale din 2026. Gianni Infantino doreşte să meargă la două meciuri pe zi, potrivit The Guardian, care citează „surse apropiate de FIFA”. Campionatul Mondial 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.

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Infantino a asistat la meciul de deschidere dintre Mexic şi Africa de Sud (2-0) la Ciudad de Mexico, după care a zburat imediat la Guadalajara pentru a urmări partida Coreea de Sud – Republica Cehă (2-1). A doua zi, se afla la Los Angeles pentru victoria Statelor Unite împotriva Paraguayului (4-1), după care a urmărit meciurile Qatar – Elveţia (1-1) şi Australia – Turcia (2-0), la San Francisco, respectiv Vancouver.

Pentru a reuşi să meargă la cât mai multe meciuri de la Campionatul Mondial, Infantino a decis să folosească un avion privat pus la dispoziţie de Qatar Airways, sponsor FIFA.