Donald Trump, pregătit să "mute" meciurile de la World Cup 2026. Decizia de urgenţă pe care o poate lua - Antena Sport

Publicat: 26 septembrie 2025, 11:30

Donald Trump, cu trofeul Cupei Mondiale/ Profimedia

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat joi că este pregătit să multe în alte locaţii, dacă va fi necesar, meciurile de la Cupa Mondială de fotbal din 2026, prevăzute iniţial în oraşe pe care nu le consideră suficient de sigure.

“Cupa Mondială va fi sigură. Dacă voi stabili că nu este sigură (în anumite oraşe), vom muta (meciurile) în alte oraşe”, le-a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval, denunţând statisticile privind criminalitatea din Chicago, care nu figurează însă pe lista oraşelor gazdă ale Mondialului de anul viitor.

  • World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena

“Dacă credem că un oraş va fi chiar şi uşor nesigur pentru Cupa Mondială sau Jocurile Olimpice (care vor fi găzduite de Los Angeles în 2028 – n.red), dar mai ales pentru Cupa Mondială, deoarece competiţia este răspândită în atât de multe oraşe, nu vom permite ca meciurile să aibă loc, le vom muta puţin”, a adăugat preşedintele american.

Printre oraşele care vor găzdui meciuri se numără bastioane democrate precum Los Angeles (8 meciuri programate), San Francisco (6 meciuri) şi Seattle (6 meciuri).

Administraţia Trump a desfăşurat Garda Naţională anul acesta pentru a menţine ordinea în unele oraşe conduse de democraţi, inclusiv Los Angeles, în ciuda obiecţiilor oficialilor locali.

Statele Unite vor găzdui Cupa Mondială din 2026 împreună cu Mexicul şi Canada, în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026.

Preşedintele Donald Trump s-a desemnat drept şef al grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, o competiţie organizată de Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA).

Vremea 29 septembrie - 27 octombrie 2025. Scad temperaturile, la munte sunt anunţate lapoviță și ninsoriVremea 29 septembrie - 27 octombrie 2025. Scad temperaturile, la munte sunt anunţate lapoviță și ninsori
