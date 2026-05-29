Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | E oficial! Lionel Messi merge la Campionatul Mondial! Scaloni a anunţat lotul Argentinei pentru FIFA World Cup

E oficial! Lionel Messi merge la Campionatul Mondial! Scaloni a anunţat lotul Argentinei pentru FIFA World Cup

Bogdan Stănescu Publicat: 29 mai 2026, 1:46

Comentarii
E oficial! Lionel Messi merge la Campionatul Mondial! Scaloni a anunţat lotul Argentinei pentru FIFA World Cup

Lionel Messi cu trofeul Cupei Mondiale, în Qatar, în 2022 / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

E oficial! Lionel Messi (38 de ani) va juca la cea de a şasea Cupă Mondială din istorie! Va fi, cel mai probabil, ultimul Campionat Mondial pentru superstarul argentinian. FIFA World Cup 2026 se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lionel Messi şi naţionala Argentinei vor încerca să îşi apere trofeul cucerit dramatic în urmă cu 4 ani, în Qatar, la loviturile de departajare, cu Franţa lui Mbappe.

OFICIAL | Lionel Messi merge la Campionatul Mondial! Lotul Argentinei pentru FIFA World Cup 2026

Iată lotul Argentinei pentru cel mai mare Mondial din istorie:

Portari 

Juan Musso, Geronimo Rulli, Emiliano Martinez

Reclamă
Reclamă

Fundaşi

Leonardo Balerdi, Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina

Mijlocaşi

Facultatea din România în care aproape 100% dintre absolvenţi îşi găsesc job. A primit o acreditare de elităFacultatea din România în care aproape 100% dintre absolvenţi îşi găsesc job. A primit o acreditare de elită
Reclamă

Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentin Barco, Giovani Lo Celso, Exequeil Palacio, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez

Atacanţi

Julian Alvarez, Lionel Messi, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, Lautaro Martinez

Prestianni, Mastantuono şi Senesi sunt cei mai importanţi jucători care nu au prins lotul convocat de Lionel Scaloni (48 de ani) pentru Mondialul din SUA, Canada şi Mexic.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajaţii din Sănătate au venit cu fluturaşul de salariu la protest. Veniturile scad pentru 40% din bugetari
Observator
Angajaţii din Sănătate au venit cu fluturaşul de salariu la protest. Veniturile scad pentru 40% din bugetari
S-a confruntat cu o boală gravă, dar a revenit pe micile ecrane. Prezentatoarea are un look nou și fresh
Fanatik.ro
S-a confruntat cu o boală gravă, dar a revenit pe micile ecrane. Prezentatoarea are un look nou și fresh
23:59

VIDEONorvegia, calificare istorică în semifinalele Campionatului Mondial de hochei! Ştim întreg “careul de aşi”
23:56

EXCLUSIVDennis Man a dat verdictul despre sezonul FCSB-ului şi a spus ce se va întâmpla la barajul cu Dinamo!
23:19

Răzvan Lucescu, mesaj tranşant despre interesul lui Beşiktaş! Ce a spus despre Campionatul Mondial
23:12

Daniel Pancu a numit marea problemă de la Rapid: „Acolo trebuie găsită explicația”
23:02

Revenirea momentului la Dinamo! Anunțul lui Andrei Nicolescu, înaintea barajului de Conference League cu FCSB
22:27

“Mai există vreo şansă să antrenaţi în România?” Răspunsul lui Cosmin Olăroiu! Ce a spus de Gică Hagi şi Chivu
Vezi toate știrile
1 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 2 Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA 3 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 4 Situaţie incredibilă la Dinamo. Un jucător de bază are nunta programată şi nu joacă cu FCSB! Zeljko Kopic: “Îi dorim tot binele” 5 Neymar, ce dezastru! Ancelotti crede că Santos a minţit pentru a-l ajuta să ajungă la Cupa Mondială 6 Mutare importantă la Rapid: jucătorul de 1.500.000 de euro, dorit de Pancu
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”