E oficial! Lionel Messi merge la Campionatul Mondial! Scaloni a anunţat lotul Argentinei pentru FIFA World Cup

E oficial! Lionel Messi (38 de ani) va juca la cea de a şasea Cupă Mondială din istorie! Va fi, cel mai probabil, ultimul Campionat Mondial pentru superstarul argentinian. FIFA World Cup 2026 se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Lionel Messi şi naţionala Argentinei vor încerca să îşi apere trofeul cucerit dramatic în urmă cu 4 ani, în Qatar, la loviturile de departajare, cu Franţa lui Mbappe.
OFICIAL | Lionel Messi merge la Campionatul Mondial! Lotul Argentinei pentru FIFA World Cup 2026
Iată lotul Argentinei pentru cel mai mare Mondial din istorie:
Portari
Juan Musso, Geronimo Rulli, Emiliano Martinez
Fundaşi
Leonardo Balerdi, Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina
Mijlocaşi
Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentin Barco, Giovani Lo Celso, Exequeil Palacio, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez
Atacanţi
Julian Alvarez, Lionel Messi, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, Lautaro Martinez
Prestianni, Mastantuono şi Senesi sunt cei mai importanţi jucători care nu au prins lotul convocat de Lionel Scaloni (48 de ani) pentru Mondialul din SUA, Canada şi Mexic.
