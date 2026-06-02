Lotul Ghanei pentru Cupa Mondială! Al patrulea Campionat Mondial pentru Carlos Queiroz

Proaspăt numit, Carlos Queiroz a dezvăluit lista celor 26 de jucători din Ghana care se vor deplasa în Ţara Galilor pentru un cantonament de pregătire în vederea Cupei Mondiale din 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Numit la mijlocul lunii aprilie la cârma echipei Black Stars, în locul lui Otto Addo, portughezul în vârstă de 73 de ani va participa la a patra sa Cupă Mondială în mai puţin de o lună, în Statele Unite, Mexic şi Canada. Aşadar, luni seara, fostul selecţioner al Portugaliei şi Iranului a dezvăluit un lot de 26 de jucători.

Lotul Ghanei pentru Campionatul Mondial

Portari: Benjamin Asare (Accra Hearts of OAK SC), Lawrence Ati-Zigi (FC Saint-Gall), Joseph Anang (St. Patrick’s Athletic)

Fundaşi: Baba Abdul Rahman (Paok Salonique), Gideon Mensah (AJ Auxerre), Marvin Senaya (AJ Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsbourg), Kojo Oppong Peprah (OGC Nice),

Alexander Djiku (Spartak Moscou)

Mijlocaşi: Elisha Owusu (AJ Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kiwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (AS Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City), Kamal Deen Sulemana (Atalanta Bergame)