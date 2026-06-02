Sorana Cîrstea a făcut anunţul despre retragere, după parcursul excelent de la Roland Garros: “A fost un turneu grozav”

Viviana Moraru Publicat: 2 iunie 2026, 16:36

Sorana Cîrstea, la Roland Garros/ Profimedia

Sorana Cîrstea a făcut anunţul despre retragerea din tenis, după parcursul excelent de la Roland Garros. Românca de 36 de ani s-a oprit în sferturi, fiind eliminată de Mirra Andreeva, scor 0-6, 3-6.

Sorana Cîrstea a dezvăluit că “nimic nu s-a schimbat” în privinţa deciziei de a se retrage, la finalul acestui an. Românca e decisă să nu-şi mai continue activitatea, din sezonul următor.

Sorana Cîrstea s-a declarat mândră de parcursul avut la Roland Garros, cât şi de rezultatele înregistrate în acest sezon de zgură. Ea a felicitat-o şi pe Mirra Andreeva pentru jocul prestat în meciul din sferturi.

“Cred că a fost un turneu grozav și, de asemenea, un sezon pe zgură foarte bun. Semifinală la Roma, sferturi de finală la Roland Garros. Nimic nu s-a schimbat. Mă voi retrage la finalul sezonului. A fost un turneu solid. Astăzi jocul s-a simțit lent. Mirra a jucat excelent. Nivelul meu a scăzut.

Sunt mândră de longevitatea mea în WTA. Niciodată nu m-am gândit că voi avea o carieră atât de lungă. Am evoluat mult ca jucătoare, dar și ca om, mai ales în acest sezon. Sunt mândră și recunoscătoare pentru ce mi-a dat tenisul. O să fiu mereu aproape de acest sport. Voi participa la meciuri de caritate. Este foarte greu să mă gândesc la cele mai frumoase momente de la Roland Garros. Anul acesta cu siguranță va rămâne în memorie drept unul special. Îmi aduc aminte și de anul 2009. Parisul rămâne un loc special. Oricine din România visează să joace și să câștige aici”, a declarat Sorana Cîrstea, la conferinţa de presă, după eliminarea de la Roland Garros.

Totodată, Sorana Cîrstea speră ca Mirra Andreeva să câştige Roland Garros, în acest an. Ea a avut doar cuvinte de laudă la adresa rusoaicei de doar 19 ani.

“O ador pe Mirra. Este o fată minunată și are o echipă extraordinară. De la antrenor până la fizioterapeut, toți sunt oameni minunați și mă bucur că este înconjurată de persoane bune.

Este o binecuvântare pentru sport. Este dulce, este bună, este drăguță și, în același timp, are personalitate și este amuzantă. Joacă un tenis uimitor. Cred că are tot ceea ce și-ar putea dori cineva la vârsta ei și o ador. Mi-ar plăcea să câștige acest turneu“, a mai spus Sorana Cîrstea.

Restaurantul din New York care are în meniu sarmale, pomana porcului şi tochituraRestaurantul din New York care are în meniu sarmale, pomana porcului şi tochitura
