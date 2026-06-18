Edin Dzeko va scrie istorie în Elveția – Bosnia! Este doar al patrulea jucător care reușește asta la Cupa Mondială

Elveția și Bosnia joacă de la ora 22:00 într-un meci din etapa a doua a grupelor de la Campionatul Mondial. Situația din grupă este una foarte echilibrată, toate cele patru formații având câte un punct.

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Dacă la partida cu Canada selecționerul l-a jucat titular pe Jovo Lukic, de data aceasta, atacantul de la U Cluj este pe bancă, iar veteranul Edin Dzeko este titular.

Edin Dzeko, titular în Elveția – Bosnia

Jovo Lukic a răsplătit încrederea selecționerului Bosniei în meciul contra Canadei și vârful de la Universitatea Cluj a punctat în urma unei faze fixe. La al doilea joc din faza grupelor, fotbalistul din Liga 1 este doar pe banca de rezerve.

Tehnicianul Bosniei l-a preferat pe experimentatul Edin Dzeko, care va fi bifa și o performanță impresionantă în istoria Campionatului Mondial.

Concret, atacantul este al patrulea fotbalist din istoria Cupei Mondiale care evoluează într-un meci, asta la minim 40 de ani. 40 de ani și 39 de zile are Dzeko.