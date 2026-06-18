Edin Dzeko va scrie istorie în Elveția – Bosnia! Este doar al patrulea jucător care reușește asta la Cupa Mondială

Elveția și Bosnia joacă de la ora 22:00 într-un meci din etapa a doua a grupelor de la Campionatul Mondial. Situația din grupă este una foarte echilibrată, toate cele patru formații având câte un punct.
Dacă la partida cu Canada selecționerul l-a jucat titular pe Jovo Lukic, de data aceasta, atacantul de la U Cluj este pe bancă, iar veteranul Edin Dzeko este titular.
Edin Dzeko, titular în Elveția – Bosnia
Jovo Lukic a răsplătit încrederea selecționerului Bosniei în meciul contra Canadei și vârful de la Universitatea Cluj a punctat în urma unei faze fixe. La al doilea joc din faza grupelor, fotbalistul din Liga 1 este doar pe banca de rezerve.
Tehnicianul Bosniei l-a preferat pe experimentatul Edin Dzeko, care va fi bifa și o performanță impresionantă în istoria Campionatului Mondial.
Concret, atacantul este al patrulea fotbalist din istoria Cupei Mondiale care evoluează într-un meci, asta la minim 40 de ani. 40 de ani și 39 de zile are Dzeko.
Cei care au mai bifat această bornă sunt Roger Milla (CM 1994), Luka Modric (CM 2026) și Cristiano Ronaldo (CM 2026).
40a 39d – Edin Dzeko 🇧🇦 se convertirá, ante Suiza, en el cuarto jugador de campo de 40 años o más en disputar un partido de la @fifaworldcup_es, después de Roger Milla 🇨🇲 en 1994 y de Luka Modric 🇭🇷 y Cristiano Ronaldo 🇵🇹ayer. Chequeo.#mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/rpwvEwfJZJ
— OptaJose (@OptaJose) June 18, 2026
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