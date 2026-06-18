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Elveţia – Bosnia LIVE VIDEO (22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY). Jovo Lukic, aşteptat titular

Mihai Alecu Publicat: 18 iunie 2026, 12:27

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Elveţia – Bosnia LIVE VIDEO (22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY). Jovo Lukic, aşteptat titular

Bosnia se duelează cu Elveţia la Cupa Mondială. Foto: Profimedia

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Partida dintre Elveţia şi Bosnia, din runda a doua a Grupei B de la Cupa Mondială, se va disputa astăzi, de la ora 22:00, şi va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, cât şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

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Cele două grupări vin după ce au scos câte un punct în prima rundă. Elveţia a remizat surprinzător, 1-1, cu Qatar, iar Bosnia a făcut, de asemenea, 1-1, cu Canada.

Elveţia – Bosnia, ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Duel echilibrat în Grupa B de la Cupa Mondială

Confruntarea dintre cele două urmează să aibă loc pe stadionul SoFi, din Los Angeles, unul dintre cele mai luxoase din lume, cu o capacitate de 70.240 de locuri. Elveţienii au dezamăgit în confruntarea cu Qatar, iar acum se confruntă cu probleme şi mai mari, pentru că Murat Yakin, selecţionerul, a fost răcit cobză şi ar putea să nu stea pe banca echipei.

La Bosnia este aşteptat să fie printre titulari şi Jovo Lukic, atacantul lui U Cluj care a înscris în debutul său la Cupa Mondială. Ultima confruntare dintre Elveţia şi Bosnia a avut loc în 2016, când Edin Dzeko şi Miralem Pjanic au adus victoria echipei lor într-o partidă amicală.

  • În ultima rundă a grupelor Cupei Mondiale, Elveţia va da piept cu Canada, în timp ce Bosnia o să joace împotriva celor din Qatar.

Elveţia – Bosnia, echipele probabile de start

  • Elveţia: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Aebischer, Xhaka, Freuler – Ndoye, Embolo, Manzambi
  • Bosnia: Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic –  Demirovic, Lukic

Ce a spus selecţionerul Bosniei despre Jovo Lukic după golul marcat în duelul cu Canada

Sergej Barbarez a vorbit inclusiv despre Lukic după egalul pe care Bosnia l-a făcut cu Canada.

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”Fiecare jucător are propriul său rol și de aceea se află aici. Este grozav când cineva îți răsplătește încrederea pe teren. Un gol rămâne un gol și, bineînțeles, suntem bucuroși, pentru că el este atacant și trăiește din asta. ”Am cedat iniţiativa canadienilor, ne-am retras şi am fost defensivi.

Cu toate acestea, ambele echipe au meritat punctul, iar rezultatul este unul echitabil. Să joci un meci de deschidere în faţa unui stadion plin, cu 80% dintre suporteri fiind canadieni, este o presiune uriaşă şi este un compliment imens pentru echipa mea că nu a cedat acestei presiuni”, a spus Sergej Barbarez.

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