Elveţia – Bosnia LIVE VIDEO (22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY). Jovo Lukic, aşteptat titular

Partida dintre Elveţia şi Bosnia, din runda a doua a Grupei B de la Cupa Mondială, se va disputa astăzi, de la ora 22:00, şi va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, cât şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

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Cele două grupări vin după ce au scos câte un punct în prima rundă. Elveţia a remizat surprinzător, 1-1, cu Qatar, iar Bosnia a făcut, de asemenea, 1-1, cu Canada.

Elveţia – Bosnia, ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Duel echilibrat în Grupa B de la Cupa Mondială

Confruntarea dintre cele două urmează să aibă loc pe stadionul SoFi, din Los Angeles, unul dintre cele mai luxoase din lume, cu o capacitate de 70.240 de locuri. Elveţienii au dezamăgit în confruntarea cu Qatar, iar acum se confruntă cu probleme şi mai mari, pentru că Murat Yakin, selecţionerul, a fost răcit cobză şi ar putea să nu stea pe banca echipei.

La Bosnia este aşteptat să fie printre titulari şi Jovo Lukic, atacantul lui U Cluj care a înscris în debutul său la Cupa Mondială. Ultima confruntare dintre Elveţia şi Bosnia a avut loc în 2016, când Edin Dzeko şi Miralem Pjanic au adus victoria echipei lor într-o partidă amicală.

În ultima rundă a grupelor Cupei Mondiale, Elveţia va da piept cu Canada, în timp ce Bosnia o să joace împotriva celor din Qatar.

Elveţia – Bosnia, echipele probabile de start

Elveţia: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Aebischer, Xhaka, Freuler – Ndoye, Embolo, Manzambi

Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Aebischer, Xhaka, Freuler – Ndoye, Embolo, Manzambi Bosnia: Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic – Demirovic, Lukic

Ce a spus selecţionerul Bosniei despre Jovo Lukic după golul marcat în duelul cu Canada

Sergej Barbarez a vorbit inclusiv despre Lukic după egalul pe care Bosnia l-a făcut cu Canada.