Eroul care a învins Anglia la Cupa Mondială și a murit executat de miliția dictatorului

Meciul dintre Statele Unite și Anglia, de la ediția Cupei Mondiale din 1950, a generat atât de multe ecouri încât ele se aud și astăzi. Cunoscut azi drept „Miracolul de la Belo Horizonte”, a ajuns subiect de film și cărți, chit că povestea eroului principal s-a terminat tragic.

Pe 29 iunie 1950, în grupa a 2-a a Mondialului brazilian, primul după Al Doilea Război Mondial, echipa Statelor Unite se impunea cu 1-0 în fața Angliei. Astăzi, un asemenea rezultat n-ar fi neapărat ieșit din tipare, dar la acel moment a reprezentat cea mai mare surpriză din istoria fotbalului.

„Nu avem nicio șansă!”

Anglia, care apărea la acel Mondial cu titulatura de „Regii Fotbalului”, pornea mare favorită, mai ales în contextul în care SUA venise în Brazilia cu fotbaliști amatori. Profesori, poștași, lucrători în servicii funerale, cu toții își luaseră concediul pentru a putea juca la Cupa Mondială. Unul dintre ei, Benny McLaughlin, n-a primit liber de la locul de muncă, așa că n-a mai făcut deplasarea.

„Nu avem nicio șansă”, concluziona amar selecționerul american, Bill Jeffrey, la plecarea din țară. Un discurs realist, de altfel, în condițiile în care jucătorii echipei naționale a Statelor Unite abia apucaseră să facă un antrenament împreună.

