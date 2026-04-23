Eroul care a învins Anglia la Cupa Mondială și a murit executat de miliția dictatorului

Meciul dintre Statele Unite și Anglia, de la ediția Cupei Mondiale din 1950, a generat atât de multe ecouri încât ele se aud și astăzi. Cunoscut azi drept „Miracolul de la Belo Horizonte”, a ajuns subiect de film și cărți, chit că povestea eroului principal s-a terminat tragic.
Pe 29 iunie 1950, în grupa a 2-a a Mondialului brazilian, primul după Al Doilea Război Mondial, echipa Statelor Unite se impunea cu 1-0 în fața Angliei. Astăzi, un asemenea rezultat n-ar fi neapărat ieșit din tipare, dar la acel moment a reprezentat cea mai mare surpriză din istoria fotbalului.
„Nu avem nicio șansă!”
Anglia, care apărea la acel Mondial cu titulatura de „Regii Fotbalului”, pornea mare favorită, mai ales în contextul în care SUA venise în Brazilia cu fotbaliști amatori. Profesori, poștași, lucrători în servicii funerale, cu toții își luaseră concediul pentru a putea juca la Cupa Mondială. Unul dintre ei, Benny McLaughlin, n-a primit liber de la locul de muncă, așa că n-a mai făcut deplasarea.
„Nu avem nicio șansă”, concluziona amar selecționerul american, Bill Jeffrey, la plecarea din țară. Un discurs realist, de altfel, în condițiile în care jucătorii echipei naționale a Statelor Unite abia apucaseră să facă un antrenament împreună.
Un gol marcat de un anume Joe Gaetjens
Presa engleză și nu numai prevedea un scor fluviu pe stadionul Independência, din Belo Horizonte. În primele 12 minute, Anglia a trimis șase șuturi spre poarta apărată de medicul american Frank Borghi. Două dintre ele au lovit bara, iar când englezii au cadrat șuturile, Borghi a intervenit miraculos.
După ce au scăpat cu poarta intactă, americanii au căpătat curaj, iar în minutul 38 au dat lovitura. După un șut al lui Walter Bahr, mingea a ajuns la un anume Joe Gaetjens, care a trimis-o, cu capul, în poartă. 1-0 pentru Statele Unite, scor care avea să se mențină până la final, în pofida tuturor previziunilor și chiar dacă Anglia a încheiat meciul cu peste 85% posesie, conform surselor vremii.
Haitianul care spăla vase la New York
Autorul golului istoric, Joe Gaetjens, nici măcar nu era american. Haitian cu origini germane, el venise la New York în 1947, ca să studieze contabilitate la universitatea Columbia. Pentru a se întreține, muncea ca spălător de vase într-un restaurant. Gaetjens fusese luat în lotul pentru Mondial în ultima clipă, abia după ce semnase o declarație că își dorește să obțină cetățenia americană, pe care însă nu a mai luat-o niciodată.
După Mondial, Joe Gaetjens s-a transferat în Franța, unde a jucat timp de trei ani pentru Racing Club de Paris și Olympique Alès. În 1953, s-a întors în Haiti, unde a fost primit ca un erou național. A mai evoluat timp de patru sezoane la Etoile Haïtienne, iar în 1957 a agățat ghetele în cui.
Răpit din casă și executat de miliția dictatorului
Gaetjens și-a deschis o spălătorie în Port-au-Prince, capitala țării, și și-a văzut de viață. Nu-l interesa deloc politica, însă familia sa era cunoscută ca mare opozantă a regimului dictatorial al lui François „Papa Doc” Duvalier. Pe 8 iulie 1964, acesta s-a proclamat „președinte pe viață”, iar toată familia lui Gaetjens a fugit în țara vecină, Republica Dominicană. Joe a rămas însă pe loc, convins că nu are cum să devină o țintă pentru dictator, din moment ce era doar un fost sportiv, pe deasupra apolitic.
S-a înșelat amarnic. La câteva ore după anunțul lui Duvalier, miliția dictatorului (faimoasa Tonton Macoutes) a intrat peste el în casă. I-au pus pistolul la cap și l-au urcat cu forța într-o mașină care l-a dus închisoarea Fort Dimanche, unde prizonierii erau torturați și executați. Acolo, Joe Gaetjens a dispărut pentru totdeauna. Se presupune că a fost executat cândva în acea lună iulie, dar cadavrul său nu a fost găsi niciodată.
Joe Gaetjens, printre eroii Cupei Mondiale
Gaetjens a plătit cu viața naivitatea de a crede că dictatorul sângeros din Haiti nu se va atinge de el, dar ar fi putut fi salvat dacă și-ar fi finalizat actele pentru cetățenia americană. Speriat de represiunea Statelor Unite, e puțin probabil ca Duvalier să fi acționat atât de radical. Așa însă, pentru dictator, Joe Gaetjens nu era decât un alt cetățean haitian care stătea în calea puterii sale absolute.
Povestea lui Joe Gaetjens a devenit un simbol al ororilor comise de regimul din Haiti. Dar eroul de la Belo Horizonte, cel care a semnat poate cea mai importantă victorie a Statelor Unite la o Cupă Mondială, și-a câștigat totuși nemurirea. În 1994, prestigioasa revistă France Football l-a inclus pe Gaetjens pe lista selectă a celor 100 de eroi ai Cupei Mondiale.
