Fanii fotbalului răsuflă ușurați. Ce spune selecționerul Argentinei despre participarea lui Messi la Mondial

Participarea lui Leo Messi la Campionatul Mondial este cu semn de întrebare. Argentinianul este indecis dacă va fi prezent la turneu, să apere trofeul alături de colegii cu care l-a câștigat în Qatar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prezența lui Messi la Mondial depinde însă doar de acesta. Asta pentru că nu există niciun mod prin care acesta să nu fie adus la echipă, dacă va dori să joace. Lucru admis chiar de selecționer.

Promisiunea lui Scaloni

Lionel Scaloni a dezvăluit nu doar că îi va trimite scrisoarea de convocare lui Messi pentru Mondial, ci că va încerca să-i risipească orice îndoială.

„Voi face tot posibilul să mă asigur că va fi acolo. Cred că, pentru binele fotbalului, ar trebui să fie acolo. Toți argentinienii vor să-l vadă, la fel și întreaga lume. Va depinde de el. De mentalitatea lui, de starea psihică, de condiția fizică. Apoi vom vedea dacă este capabil să joace fiecare meci. Și-a câștigat dreptul de a decide. Nu ne grăbim” a spus Lionel Scaloni înaintea partidei amicale cu Mauritania.

Argentina este în grupa J la Campionatul Mondial cu Algeria, Austria și Iordania.