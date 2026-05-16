Ioan Ovidiu Sabău, convins că U Cluj poate câștiga „finala” de titlu cu Univ. Craiova. Știe ce va face diferența

Ioan Ovidiu Sabău s-a declarat convins de faptul că U Cluj poate câștiga „finala” de titlu cu Universitatea Craiova. Cele două se vor duela duminică, de la ora 20:30, în penultima etapă a sezonului.
Înaintea meciului direct, Universitatea Craiova are un avans de un punct față de U Cluj. În această săptămână, oltenii i-au învins pe clujeni la loviturile de departajare, câștigând Cupa României.
Ioan Ovidiu Sabău i-a sfătuit pe foștii săi elevi să dea uitării finala pierdută cu Universitatea Craiova. Antrenorul speră ca jucătorii să fie cu încrederea la cel mai înalt nivel, înaintea duelului „de foc” din Bănie.
Totodată, Sabău consideră că diferența poate fi făcută de jucătorii cu experiență de la U Cluj. Acesta se așteaptă, însă, ca și tinerii din echipa lui Cristiano Bergodi să facă un meci mare în Bănie.
„Cei de la U Cluj să nu mai fie afectați, să joace cu mai multă ambiție decât Craiova. E doar un trofeu pierdut (finala Cupei de la Sibiu), dar campionatul este mai important. Mult mai important.
Jucătorii să se adune, să se încarce cu stare bună, să gândească pozitiv, fără reproșuri, ajutându-se unul pe celălalt, sacrificându-se, să înțeleagă că pot rămâne în istoria clubului. Ca valoare, și cei de la U, și cei de la Craiova, sunt cam la același nivel.
Ne bazăm pe inspirația jucătorilor cu experiență, dar și cei tineri pot veni cu o stare de spirit, cu o dorință care să-i pună în încurcătură pe cei de la Craiova. Totul se joacă.
Și Craiova vine după relaxare, după entuziasm, după ce a luat deja un trofeu. S-au făcut investiții, s-au făcut lucruri bune la acel club, nu vor să rateze titlul, nu concep să rateze titlul, de aceea răspunderea e mare.
Va fi foarte, foarte greu pentru Craiova, cred că U Cluj este și mai motivată pentru duelul de duminică. Și un egal ar fi bun, ar muta confruntările decisive pentru ultima etapă. E foarte posibil să se ajungă la ultima etapă”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform gsp.ro.
