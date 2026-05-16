Home | Fotbal | Liga 1 | Ioan Ovidiu Sabău, convins că U Cluj poate câștiga „finala” de titlu cu Univ. Craiova. Știe ce va face diferența

Ioan Ovidiu Sabău, convins că U Cluj poate câștiga „finala” de titlu cu Univ. Craiova. Știe ce va face diferența

Viviana Moraru Publicat: 16 mai 2026, 16:10

Comentarii
Ioan Ovidiu Sabău, convins că U Cluj poate câștiga finala” de titlu cu Univ. Craiova. Știe ce va face diferența

Ioan Ovidiu Sabău, la U Cluj/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ioan Ovidiu Sabău s-a declarat convins de faptul că U Cluj poate câștiga „finala” de titlu cu Universitatea Craiova. Cele două se vor duela duminică, de la ora 20:30, în penultima etapă a sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea meciului direct, Universitatea Craiova are un avans de un punct față de U Cluj. În această săptămână, oltenii i-au învins pe clujeni la loviturile de departajare, câștigând Cupa României.

Ioan Ovidiu Sabău, convins că U Cluj poate câștiga „finala” de titlu cu Univ. Craiova

Ioan Ovidiu Sabău i-a sfătuit pe foștii săi elevi să dea uitării finala pierdută cu Universitatea Craiova. Antrenorul speră ca jucătorii să fie cu încrederea la cel mai înalt nivel, înaintea duelului „de foc” din Bănie.

Totodată, Sabău consideră că diferența poate fi făcută de jucătorii cu experiență de la U Cluj. Acesta se așteaptă, însă, ca și tinerii din echipa lui Cristiano Bergodi să facă un meci mare în Bănie.

Cei de la U Cluj să nu mai fie afectați, să joace cu mai multă ambiție decât Craiova. E doar un trofeu pierdut (finala Cupei de la Sibiu), dar campionatul este mai important. Mult mai important.

Reclamă
Reclamă

Jucătorii să se adune, să se încarce cu stare bună, să gândească pozitiv, fără reproșuri, ajutându-se unul pe celălalt, sacrificându-se, să înțeleagă că pot rămâne în istoria clubului. Ca valoare, și cei de la U, și cei de la Craiova, sunt cam la același nivel.

Ne bazăm pe inspirația jucătorilor cu experiență, dar și cei tineri pot veni cu o stare de spirit, cu o dorință care să-i pună în încurcătură pe cei de la Craiova. Totul se joacă.

Și Craiova vine după relaxare, după entuziasm, după ce a luat deja un trofeu. S-au făcut investiții, s-au făcut lucruri bune la acel club, nu vor să rateze titlul, nu concep să rateze titlul, de aceea răspunderea e mare.

Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tipCasele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
Reclamă

Va fi foarte, foarte greu pentru Craiova, cred că U Cluj este și mai motivată pentru duelul de duminică. Și un egal ar fi bun, ar muta confruntările decisive pentru ultima etapă. E foarte posibil să se ajungă la ultima etapă”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform gsp.ro.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine era Cosmin, poliţistul mort în carambolul de pe DN6. Prietenul său pompier şi o tânără, grav răniţi
Observator
Cine era Cosmin, poliţistul mort în carambolul de pe DN6. Prietenul său pompier şi o tânără, grav răniţi
Echipa iubită de milioane de români tocmai şi-a anunțat dispariția! A făcut istorie în Anglia
Fanatik.ro
Echipa iubită de milioane de români tocmai şi-a anunțat dispariția! A făcut istorie în Anglia
16:57

„Sper să fie campioană”. Ciprian Marica și-a ales favorita înaintea „finalei” Univ. Craiova – U Cluj
16:57

FIFA a exclus un arbitru de la Cupa Mondială 2026, după ce a fost acuzat de agresiune sexuală: “E nedrept”
16:34

Celtic este campioană în Scoţia, după un meci dramatic! A cucerit titlul după ce a întors în ultimele minute “finala” cu Hearts
16:19

Hansi Flick l-a descris pe Robert Lewandowski în două cuvinte, după anunțul plecării de la Barcelona
16:17

Heung-Min Son, la a patra Cupă Mondială! Coreea de Sud a anunţat lotul pentru turneul final
15:53

Colegul lui Siyabonga Ngezana, nerăbdător să joace meciul de deschidere de la Mondial: “E uimitor”
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe şi-a decis viitorul, după ce fanii lui Real Madrid l-au huiduit şi fluierat pe Santiago Bernabeu! 2 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 3 VIDEOA prins lotul pentru Cupa Mondială la 39 de ani și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile 4 Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova 5 Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro! 6 Cine ar fi crezut: Marius Şumudică a semnat cu FCSB! Gigi Becali a dezvăluit de ce mutarea a picat, în final
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român