FIFA, anunţ uriaş! Când scoate la vânzare noi bilete la World Cup 2026, cel mai tare Mondial din istorie!

FIFA a anunţat că va scoate la vânzare alte bilete pentru World Cup 2026, cel mai tare Mondial din istorie, care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

FIFA va pune la dispoziţia publicului bilete pentru toate cele 104 meciuri de la Campionatul Mondial, prin intermediul FIFA.com/tickets, miercuri, 22 aprilie, începând cu ora 18:00 (n.r.: ora României).

FIFA scoate la vânzare noi bilete la World Cup 2026 miercuri, 22 aprilie, de la ora 18:00 (ora României)

FIFA a precizat, într-un comunicat, că va continua să pună în vânzare bilete pentru World Cup 2026 până la sfârșitul turneului final.

La începutul vânzării de miercuri, 22 aprilie, biletele vor fi disponibile pentru categoriile 1-3 și pentru categoriile de locuri din primul rând, în funcție de meci. Această vânzare de bilete face parte din Faza de Vânzări Last-Minute, care durează până la sfârșitul turneului și permite publicului larg să achiziționeze bilete prin intermediul FIFA.com/tickets, în ordinea sosirii. Pe lângă acest set de bilete, vor continua să fie puse la dispoziția publicului bilete suplimentare în mod continuu până la finala de duminică, 19 iulie (în funcție de disponibilitate).

După ce biletele vor fi scoase la vânzare, utilizatorii vor putea vedea meciurile și categoriile pentru care sunt disponibile tichete, vor putea selecta anumite locuri și vor continua achiziția, urmând să primească o confirmare odată ce plata este finalizată.