FRF, informaţii pentru fanii tricolorilor care vor fi prezenţi la Turcia – România

Federaţia Română de Fotbal a prezentat, pe site-ul oficial, o serie de informaţii importante pentru suporterii români care vor fi prezenţi cu naţionala Turciei, comunicate de autorităţile locale şi de Federaţia Turcă de Fotbal. Este vorba de punctul de întâlnire al fanilor, accesul pe stadion şi regulile privind materialele permise.

Punctul oficial de întâlnire al suporterilor români a fost stabilit de autorităţi în Piaţa Taksim – Parcul Gezi.

Suporterii se pot aduna liber în Parcul Gezi, începând cu ora 15:45, când va fi deschis Fan Meeting Point-ul, unde vor putea primi steguleţe din partea reprezentanţilor FRF.

Este important de ştiut că este interzis din punct de vedere legal consumul de alcool în spaţiile publice, în recipiente deschise, în special în această zonă. În schimb, există numeroase localuri autorizate în zona Pieţei Taksim şi pe Strada Istiklal.

Dacă va avea loc în format organizat, Fan Walk-ul către stadion este programat să înceapă la ora 16:45, sub supravegherea poliţiei, iar traseul până la stadion are aproximativ 800 de metri, prin strada Prof. Dr. Bedri Karafagioglu. Organizarea aparţine gazdelor, iar orele sunt recomandate de autorităţile locale.