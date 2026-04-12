Guvernul RD Congo, prima reacție după ce jucătorii nu au fost lăsați să revină la cluburi: “Nu vă faceți riji”

Alex Masgras Publicat: 12 aprilie 2026, 12:06

RD Congo a eliminat Jamaica la barajul intercontinental pentru calificarea la Mondial / Getty Images

Guvernul Republicii Democrate Congo a decis să îşi asume consecinţele întârzierii unor jucători internaţionali congolezi la cluburile lor, după sărbătorile prilejuite de calificarea „Leoparzilor” la Cupa Mondială din 2026.

Reţinuţi la Kinshasa pentru a sărbători această revenire istorică la Cupa Mondială la aproape 52 de ani de la prima participare în 1974, mai mulţi jucători au stârnit iritarea cluburilor lor europene.

Guvernul RD Congo va plăti amenzile, după ce jucătorii au fost reținuți în țară, după calificarea la World Cup 2026

În faţa acestei situaţii, preşedintele Félix Tshisekedi a anunţat că preşedinţia va suporta amenzile aplicate jucătorilor în cauză.

Printre aceştia se numără în special mijlocaşul Charles Pickel, care ar putea fi sancţionat de clubul său, Espanol, din cauza întârzierii sale. „În ceea ce priveşte amenzile, adresaţi-vă Federaţiei şi noi le vom plăti. Aşadar, nu trebuie să vă faceţi griji”, a asigurat şeful statului.

Acest anunţ face parte dintr-o serie de recompense promise jucătorilor pentru a sărbători calificarea lor. Preşedintele congolez a menţionat astfel acordarea de prime individuale, de vehicule de tip Jeep, precum şi de parcele de teren în Kinshasa.

Conform informaţiilor RFI, un teren situat în afara aeroportului internaţional N’djili ar urma să fie amenajat pentru a construi vile destinate jucătorilor într-un termen de paisprezece luni.

Şeful statului a îndemnat, de asemenea, „Leoparzii” să reprezinte cu demnitate naţiunea la Cupa Mondială, unde vor înfrunta succesiv Portugalia, Columbia şi Uzbekistanul.

Incendiu la Mănăstirea Bistrița: acoperișul unei chilii, cuprins de flăcări pe 800 mp. O măicuţă a decedatIncendiu la Mănăstirea Bistrița: acoperișul unei chilii, cuprins de flăcări pe 800 mp. O măicuţă a decedat
Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Turiști neechipați, salvați din Piatra Craiului: au stat pe burtă ca să nu alunece pe gheață
Observator
Turiști neechipați, salvați din Piatra Craiului: au stat pe burtă ca să nu alunece pe gheață
Cel mai mare salariu din cariera lui Mircea Lucescu. Bonusurile uriașe pe care i le oferea Moratti la Inter
Fanatik.ro
Cel mai mare salariu din cariera lui Mircea Lucescu. Bonusurile uriașe pe care i le oferea Moratti la Inter
14:02

Pep Guardiola pune presiune pe Arsenal: “Am mai reușit asta în trecut”
13:54

Daniel Pancu, temător înainte de duelul cu Dinamo: “Au apărut probleme de lot”
13:23

Filipe Coelho, despre derby-ul cu Universitatea Cluj pentru primul loc: “Nu este un meci decisiv”
13:00

VIDEOAnze Kopitar, discurs emoționant după Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 0-1: “Vă mulțumesc din tot sufletul”
12:34

Cristiano Bergodi face praf naționala Italiei: “E o rușine”
11:57

Antrenorul lui DC United, susținere totală pentru Louis Munteanu, după revenirea pe teren: “Nu e ușor”
1 Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland 2 Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu 3 O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină 4 Gigi Becali l-a avertizat pe Mirel Rădoi, după FCSB – Oţelul 4-0: “Chiar dacă mă cert cu el, nu îl las”. Ce jucător a criticat 5 Gigi Becali, contrazis în direct de Mihai Pintilii, după FCSB – Oţelul 4-0: “Zi adevărul! Vă e ruşine să ziceţi” 6 FCSB – Oțelul 4-0. Roş-albaştrii, show pe Arena Naţională. Cel mai bun meci sub comanda lui Mirel Rădoi în play-out
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii