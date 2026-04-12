Guvernul RD Congo, prima reacție după ce jucătorii nu au fost lăsați să revină la cluburi: “Nu vă faceți riji”

Guvernul Republicii Democrate Congo a decis să îşi asume consecinţele întârzierii unor jucători internaţionali congolezi la cluburile lor, după sărbătorile prilejuite de calificarea „Leoparzilor” la Cupa Mondială din 2026.

Reţinuţi la Kinshasa pentru a sărbători această revenire istorică la Cupa Mondială la aproape 52 de ani de la prima participare în 1974, mai mulţi jucători au stârnit iritarea cluburilor lor europene.

În faţa acestei situaţii, preşedintele Félix Tshisekedi a anunţat că preşedinţia va suporta amenzile aplicate jucătorilor în cauză.

Printre aceştia se numără în special mijlocaşul Charles Pickel, care ar putea fi sancţionat de clubul său, Espanol, din cauza întârzierii sale. „În ceea ce priveşte amenzile, adresaţi-vă Federaţiei şi noi le vom plăti. Aşadar, nu trebuie să vă faceţi griji”, a asigurat şeful statului.

Acest anunţ face parte dintr-o serie de recompense promise jucătorilor pentru a sărbători calificarea lor. Preşedintele congolez a menţionat astfel acordarea de prime individuale, de vehicule de tip Jeep, precum şi de parcele de teren în Kinshasa.