Guvernul RD Congo, prima reacție după ce jucătorii nu au fost lăsați să revină la cluburi: “Nu vă faceți riji”

Guvernul Republicii Democrate Congo a decis să îşi asume consecinţele întârzierii unor jucători internaţionali congolezi la cluburile lor, după sărbătorile prilejuite de calificarea „Leoparzilor” la Cupa Mondială din 2026.
Reţinuţi la Kinshasa pentru a sărbători această revenire istorică la Cupa Mondială la aproape 52 de ani de la prima participare în 1974, mai mulţi jucători au stârnit iritarea cluburilor lor europene.
Guvernul RD Congo va plăti amenzile, după ce jucătorii au fost reținuți în țară, după calificarea la World Cup 2026
În faţa acestei situaţii, preşedintele Félix Tshisekedi a anunţat că preşedinţia va suporta amenzile aplicate jucătorilor în cauză.
Printre aceştia se numără în special mijlocaşul Charles Pickel, care ar putea fi sancţionat de clubul său, Espanol, din cauza întârzierii sale. „În ceea ce priveşte amenzile, adresaţi-vă Federaţiei şi noi le vom plăti. Aşadar, nu trebuie să vă faceţi griji”, a asigurat şeful statului.
Acest anunţ face parte dintr-o serie de recompense promise jucătorilor pentru a sărbători calificarea lor. Preşedintele congolez a menţionat astfel acordarea de prime individuale, de vehicule de tip Jeep, precum şi de parcele de teren în Kinshasa.
Conform informaţiilor RFI, un teren situat în afara aeroportului internaţional N’djili ar urma să fie amenajat pentru a construi vile destinate jucătorilor într-un termen de paisprezece luni.
Şeful statului a îndemnat, de asemenea, „Leoparzii” să reprezinte cu demnitate naţiunea la Cupa Mondială, unde vor înfrunta succesiv Portugalia, Columbia şi Uzbekistanul.
- Ratarea Mondialului l-a dus la psiholog. Jucătorul lui Chivu admite: „Mă uitam în punct fix și nu înțelegeam”
- Ancelotti i-a dat un ultimatum lui Neymar: „Asta trebuie să facă” Cum poate ajunge la Mondial
- Luis Suarez ar putea reveni la naţionala Uruguayului pentru Cupa Mondială
- World Cup 2026 intră în istorie. Turneul transmis live în Universul Antena va fi la înălțime. La propriu
- Veste uriașă pentru Istvan Kovacs! Arbitrul, selectat pentru Cupa Mondială. Ce români mai sunt pe listă