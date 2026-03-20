Reacţia imediată a lui Marius Coman, surpriza lui Mircea Lucescu pentru Turcia – România: “Mi-am dorit de când eram mic”

Convocat în premieră de selecţionerul Mircea Lucescu, atacantul echipei UTA Arad, Marius Coman, a declarat, vineri, că prezenţa la naţională era de mult timp un obiectiv al său şi că îşi doreşte să nu dezamăgească la meciul Turcia – România, din semifinalele play-off-ului pentru calificarea la World Cup 2026.

“Sunt foarte bucuros pentru această convocare, deşi mai auzisem din interiorul naţionalei. Chiar m-am bucurat foarte tare. Pot să spun că mi-am dorit de când eram mic să ajung la echipa naţională sau măcar la una dintre echipele naţionale, chiar dacă era de juniori.

Sunt foarte fericit, este un obiectiv pe care mi l-am propus de foarte mult timp şi chiar i-am spus soţiei mele, când am făcut pasul de la Sepsi la UTA, că la 29 de ani voi ajunge la naţională. Şi uite că s-a întâmplat. A fost un drum greu, cu suişuri şi coborâşuri.

Trebuie să fii foarte puternic psihic să îl depăşeşti, dar am avut noroc cu familia lângă mine şi am reuşit să trec peste toate hopurile. Mă bucur că am ajuns în această situaţie şi sper să nu dezamăgesc”, a declarat Coman într-un mesaj transmis pe pagina de Facebook a echipei arădene.