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Plecat de la Dinamo după o ceartă cu Kopic, Olsen e aproape să semneze

Mihai Alecu Publicat: 13 iulie 2026, 9:57

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Plecat de la Dinamo după o ceartă cu Kopic, Olsen e aproape să semneze

Patrick Olsen semnează cu noul club. Foto: Profimedia

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Unul dintre jucătorii care au fost extrem de apreciați la Dinamo în ultimii ani, Patrick Olsen, plecat în vara trecută de la echipa bucureșteană, ar urma să semneze contractul cu noua sa echipă.

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Mijlocașul central danez a fost cedat de formația alb-roșie după ce acesta a avut un conflict cu Zeljko Kopic și în cele din urmă relația dintre cei doi s-a deteriorat până în punctul în care nu a mai existat vreo șansă de împacare.

Patrick Olsen e aproape să semneze cu noua echipă

Astfel, în vara trecută, Dinamo îl vindea pe Patrick Olsen la Horsens, în liga secundă din Danemarca, mutare ce a fost criticată dur de fani, care l-au apreciat foarte mult pe jucătorul care în tinerețe a fost inclusiv pe la Inter Milano.

Conform presei locale, după ce a avut mai multe oferte, Olsen e aproape de a bate palma cu Boldklubben af 1893, echipă cunoscută și ca B 93 care evoluează în liga secundă din Danemarca. Mijlocașul va fi în continuare rival al celor de la Horsens, formație de la care a plecat, la fel cum s-a întâmplat și la Dinamo, pe ușa din dos, după o neînțelegere cu conducerea.

Episod șocant pe care Patrick Olsen l-a trăit în București

Pe când era în curtea celor de la Dinamo, Patrick Olsen a avut parte de un moment ce putea să-i schimbe viața. Soția acestuia, în timp ce se afla în parc, a scăpat-o din ochi pe fetița lor și acesta a ajuns în lacul Herăstrău, acolo de unde a fost salvată de un trecător.

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Totul putea să se termine cu urmări tragice pentru jucătorul danez, care a primit vestea după antrenament și a ajuns imediat la familia sa, unde din fericire totul a fost în regulă, asta chiar dacă sperietura a rămas pentru familia fotbalistului nordic al bucureștenilor.

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