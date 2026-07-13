Moment istoric pentru Sorana Cîrstea, în ultimul an al carierei

Sorana Cîrstea, 36 de ani, aflată în ultimul an de competiţii, a urcat pe locul 17 în clasamentul WTA, cu 2.535 puncte, în clasamentul dat publicităţii luni, după turneul de la Wimbledon.

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Moment istoric pentru Sorana Cîrstea

Sorana, care a ajuns până în turul trei la competiţia londoneză, se află pe cea mai bună poziţie a carierei.

Şi Jaqueline Cristian a urcat un loc şi este pe 36, cu 1.324 puncte. Gabriela Ruse a coborât un loc şi este pe 72, cu 941 de puncte

Liderul clasamentului WTA este belarusa Aryna Sabalenka, cu 8,550 de puncte, iar pe 2 se menţine Elena Rybakina, cu 8.143 puncte.

Americanca Jessica Pegula a urcat pe 3 de pe 4, cu 6.301 puncte, iar Coco Gauff a coborât pe 4 de pe 3, cu 5.649 puncte.