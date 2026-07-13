Moment istoric pentru Sorana Cîrstea, în ultimul an al carierei

Sorana Cîrstea, 36 de ani, aflată în ultimul an de competiţii, a urcat pe locul 17 în clasamentul WTA, cu 2.535 puncte, în clasamentul dat publicităţii luni, după turneul de la Wimbledon.
Moment istoric pentru Sorana Cîrstea
Sorana, care a ajuns până în turul trei la competiţia londoneză, se află pe cea mai bună poziţie a carierei.
Şi Jaqueline Cristian a urcat un loc şi este pe 36, cu 1.324 puncte. Gabriela Ruse a coborât un loc şi este pe 72, cu 941 de puncte
Liderul clasamentului WTA este belarusa Aryna Sabalenka, cu 8,550 de puncte, iar pe 2 se menţine Elena Rybakina, cu 8.143 puncte.
Americanca Jessica Pegula a urcat pe 3 de pe 4, cu 6.301 puncte, iar Coco Gauff a coborât pe 4 de pe 3, cu 5.649 puncte.
Pe locul 5 se află rusoaica Mirra Andreeva, cu 5.293 puncte.
Câştigătoare la Wimbledon, Linda Noskova a intrat în Top 10 şi este pe 7, cu 5.119 puncte.
Finalistă pe iarba londoneză, Karolina Muchova se află pe 6, cu 5.168 puncte.
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