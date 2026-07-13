Barcelona, anunț ferm despre posibilul transfer al lui Julian Alvarez: “Nu vom dansa pe melodia nimănui”

Julian Alvarez rămâne în continuare una dintre “țintele” principale ale Barcelonei din această perioadă de mercato, iar recent Joan Laporta a oferit noi declarații despre o posibilă mutare. Președintele catalanilor a transmis un anunț ferm și a declarat că echipa sa nu se va mula pe cerințele impuse de Atletico Madrid și de atacantul argentinian, ci ea va fi cea care va dicta ritmul la negocieri.

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“Telenovela” Julian Alvarez este departe de a fi gata, în contextul în care Atletico Madrid a primit oferte atât de la Real Madrid, cât și de la Barcelona pentru el, iar jucătorul a spus cu gura lui că ar prefera un transfer de la formația “rojiblanco”. După ce apele s-au mai liniștit, Joan Laporta a venit cu noi declarații cu privire la o posibilă mutare a argentinianului.

Barcelona nu e disperată să îl transfere pe Julian Alvarez. Anunțul lui Laporta

Ajuns în Dallas pentru a urmări Spania în semifinalele Cupei Mondiale contra Franței, președintele de la Barcelona a vorbit cu jurnaliștii veniți să îl întâmpine despre mai multe subiecte legate de clubul său, printre care și despre situația lui Alvarez. Laporta a ținut să o avertizeze pe Atletico Madrid și pe cei din tabăra jucătorului, spunând că formația “blaugrana” nu are de gând să meargă după ritmul dictat de alții doar de dragul de a face transferul.

În plus, conducătorul campioanei Spaniei a punctat că oferta pe care a făcut-o Barcelona inițial pentru Alvarez, cea de 100 de milioane de euro, rămâne pe moment neschimbată.

“În mod evident, nu vom dansa pe melodia nimănui, noi vom dicta ritmul. Oferta nu e nelimitată și vom anunța la momentul potrivit cât timp va rămâne valabilă. Oferta a fost făcută cu intenția de a semna cu jucătorul, care e apreciat atât de directorul sportiv, cât și de antrenor.