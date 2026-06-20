În ce stare se află Lamine Yamal. Dezvălurile făcute de starul Barcelonei

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Cu două zile înainte de al doilea meci de la Cupa Mondială de fotbal împotriva Arabiei Saudite, selecţionata Spaniei s-a antrenat vineri cu un lot aproape complet, dar tânăra vedetă Lamine Yamal a indicat că nu se aşteaptă ca acesta să joace tot meciul de duminică, relatează AFP.

“Este prea devreme, e inutil. Încă mă adaptez, nu e momentul să joc un meci complet, dar pot juca câte minute dacă doreşte antrenorul“, a declarat el pentru televiziunea publică spaniolă (RTVE).

Lamine Yamal nu e î nc ă recuperat la capacitate maximă

“‘Pentru toţi jucătorii, la sfârşitul sezonului, cu fiecare accidentare te gândeşti la Cupa Mondială şi, evident, la clubul tău, dar ai Cupa Mondială în minte. Slavă Domnului, medicii mi-au spus că voi fi mai mult decât pregătit“, a adăugat Yamal.

Împotriva Capului Verde (0-0), Yamal, care nu mai jucase din 22 aprilie, a evoluat aproximativ douăzeci de minute.