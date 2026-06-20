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În ce stare se află Lamine Yamal. Dezvălurile făcute de starul Barcelonei

Dan Roșu Publicat: 20 iunie 2026, 12:22

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În ce stare se află Lamine Yamal. Dezvălurile făcute de starul Barcelonei

Lamine Yamal, în tricoul Spaniei - Getty Images

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Cu două zile înainte de al doilea meci de la Cupa Mondială de fotbal împotriva Arabiei Saudite, selecţionata Spaniei s-a antrenat vineri cu un lot aproape complet, dar tânăra vedetă Lamine Yamal a indicat nu se aşteaptă ca acesta joace tot meciul de duminică, relatează AFP.

“Este prea devreme, e inutil. Încă adaptez, nu e momentul joc un meci complet, dar pot juca câte minute dacă doreşte antrenorul“, a declarat el pentru televiziunea publică spaniolă (RTVE).

Lamine Yamal nu e încă recuperat la capacitate maximă

“‘Pentru toţi jucătorii, la sfârşitul sezonului, cu fiecare accidentare te gândeşti la Cupa Mondială şi, evident, la clubul tău, dar ai Cupa Mondială în minte. Slavă Domnului, medicii mi-au spus voi fi mai mult decât pregătit“, a adăugat Yamal.

Împotriva Capului Verde (0-0), Yamal, care nu mai jucase din 22 aprilie, a evoluat aproximativ douăzeci de minute.

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Împotriva Arabiei Saudite, duminică, el ar putea juca o oră, a declarat antrenorul Spaniei, Luis de la Fuente, într-un interviu acordat radioului Cope joi, fără a specifica dacă va fi titular sau va intra ca rezervă.

Vineri, în timpul unei sesiuni de antrenament deschise de 15 minute pentru presă, Yamal a părut netulburat în timpul executării unor mişcări specifice.

În căldura şi umiditatea şcolii Baylor din Chattanooga (Tennessee), mijlocaşul Mikel Merino s-a întors la antrenamente după ce a ratat ultimele două sesiuni din cauza gestionării volumului de muncă în urma unei accidentări la picior.

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Singurul jucător absent de la sesiune a fost Victor Munoz, care a suferit o recidivă a unei accidentări musculare.

Spania va juca în continuare cu Arabia Saudită, pe 21 iunie, şi cu Uruguayul, pe 27 iunie, în timp ce capverdienii vor înfrunta Uruguayul pe 22 iunie şi Arabia Saudită pe 27 iunie.

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