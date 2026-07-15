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Galatasaray pregătește unul dintre cele mai tari transferuri din această vară! Vrea să aducă un star de la Manchester City

Sebastian Ujica Publicat: 15 iulie 2026, 17:17

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Galatasaray pregătește unul dintre cele mai tari transferuri din această vară! Vrea să aducă un star de la Manchester City

Galatasaray

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Campioana Turciei, Galatasaray, și-a obișnuit deja fanii cu transferuri răsunătoare. După ce i-a adus în ultimii ani pe Leroy Sane, Victor Osimhen sau Ilkay Gundogan, acum îl are pe listă pe Phil Foden.

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Jucătorul sezonului în Premier League în urmă cu 2 ani, Foden a avut un sezon dezamăgitor care a culminat cu neconvocarea pentru Campionatul Mondial din această vară.

Galata îl vrea pe Foden

Conform Fanatik, Galatasaray a pus ochii pe Foden ca o oportunitate uriașă pe piața transferurilor, în condițiile în care situația acestuia la Manchester City este incertă. Deși Foden a bătut palma cu City încă din luna mai pentru un nou contract, acesta nu a fost semnat nici până în prezent, astfel că Foden este în fața ultimelui an de înțelege cu City.

Galata vrea un transfer de răsunet pentru această vară și l-a mandatat pe agentul George Gardi pentru a facilita transferul lui Foden. Chiar Gardi a fost cel care le-a dezvăluit celor de la Galatasaray că Foden poate fi o opțiune. Gardi a facilitatea unele dintre cele mai importante mutări făcute de Galatasaray în ultimii ani.

Deși transferul ar urma să fie unul costisitor, în condițiile în care Foden are o cotă de piață de 70 de milioane de euro, conducerea campioanei Turciei e hotărâtă să facă orice e posibil pentru transferul englezului de 26 de ani. Galata îl are pe listă ca alternativă pe Bruno Fernandes de la Manchester United, însă transferul portughezului este considerat și mai dificil de realizat decât al lui Foden.

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Galatasaray urmărește și alți jucători care ar urma să fie mai puțin costisitori și care au impresionat la Mondial, precum Can Uzun de la Eintracht Frankfurt și Julio Enciso. Internaționalul paraguayan aparține de Strasbourg, de unde ar putea ajunge în viitor la Chelsea, astfel că transferul la Galatasaray e dificil de realizat.

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