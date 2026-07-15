Alex Musi a avut un singur mesaj pentru Eddy Gnahore, după transferul la FCSB: „Am vorbit cu el”

Alex Musi a declarat, miercuri, că el şi colegii săi de la Dinamo o iau de la capăt în noul sezon şi încearcă să acumuleze tot ce le transmite noul antrenor Nuno Campos.

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Dinamo începe o nouă eră, după despărţirea de Zeljko Kopic. Antrenorul croat a plecat de la club la finalul sezonului trecut şi a dus echipa până în play-off-ul Ligii 1, în condiţiile în care formaţia din Ştefan cel Mare se afla într-o situaţie extrem de complicată în momentul în care croatul a ajuns la echipă.

Alex Musi e gata pentru schimbările de la Dinamo: „Trebuie să mă adaptez”

„O luăm de la capăt acum, dar suntem mulţi jucători tineri, învăţăm de la zi la zi. Încercăm să băgăm la cap ce ne spune noul antrenor şi sperăm să se creeze aşa, ca o echipă nouă. Dinamo o să arate foarte bine în noul sezon. Este o echipă tânără care o să îşi dea inima pe teren la fiecare meci.

Pentru mine va fi o poziţie nouă, dar trebuie să mă adaptez. Uşor-uşor o fac bine, sper să dau cel mai bun randament”, a afirmat Musi, prezent la o întâlnire cu fanii dinamovişti care a avut loc la un restaurant din Capitală.

Musi i-a transmis baftă mijlocaşului francez Eddy Gnahore, care s-a transferat la rivala FCSB. „Eu îi doresc tot binele din lume. M-am înţeles foarte bine cu el. Acum, dacă o să fie ciudat sau nu să joc împotriva lui, asta e. Noi trebuie fiecare să ne vedem de jocul nostru. Am vorbit cu el. Nu m-a întrebat nimic despre FCSB, eu i-am spus multă baftă şi numai bine”, a menţionat Musi, fost jucător la FCSB.