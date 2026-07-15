Home | Fotbal | Serie A | Inter îi face toate poftele lui Chivu! I-au adus jucătorul mult dorit: „Abia aștept să-l văd pe teren!”

Inter îi face toate poftele lui Chivu! I-au adus jucătorul mult dorit: „Abia aștept să-l văd pe teren!”

Sebastian Ujica Publicat: 15 iulie 2026, 17:50

Comentarii
Inter îi face toate poftele lui Chivu! I-au adus jucătorul mult dorit: Abia aștept să-l văd pe teren!”

Cristi Chivu, după un meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Inter Milano vrea să aibă un sezon și mai bun, după precedentul în care a obținut eventul. Deși transferurile dorite până acum nu au ajuns la deznodământul dorit, Chivu este foarte mulțumit pentru una dintre mutări.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a plătit 23 de milioane de euro pentru aducerea unuia dintre jucătorii săi preferați.

L-a antrenat și la juniori

Aleksandar Stankovic, fiul fostului mare internațional Dejan Stankovic, va fi un om important în echipa lui Cristi Chivu din sezonul viitor. El a revenit în această vară la Inter, cea care a plătit 23 de milioane de euro pentru transferul lui.

Stankovic Jr a fost crescut de Inter și antrenat de Cristi Chivu la echipa de Primavera, însă în urmă cu 2 ani a fost cedat la Club Brugge, în Belgia. Inter a păstrat o clauză pentru readucerea lui fie vara aceasta, fie vara viitoare. A activat-o acum, astfel că antrenorul român se va putea baza pe un tânăr jucător pe care îl cunoaște bine.

Chivu a vorbit și la prima conferință de presă din această vară despre readucerea lui Stankovic, când a fost întrebat dacă îi poate călca pe urme lui Pio Esposito, promovat la prima echipă după ce a impresionat la juniorii lui Inter: „Sper atât pentru el, cât și pentru mine. A fost la echipa mea de la academie și a făcut o alegere curajoasă să părăsească Italia și a avut două sezoane importante. S-a maturizat și abia aștept să-l văd pe teren” a spus Chivu.

Reclamă
Reclamă

Unde va juca Stankovic Jr?

Dacă la juniorii lui Inter, pe vremea când era antrenat de Chivu, impresiona în fața apărării, sezoanele în Belgia l-au schimbat. A păstrat abilitatea de pasa vertical și de a rupe liniile adverse, însă ajunge mult mai des în ofensivă și sprijină atacanții. Pe lângă asta, trimite și șuturi periculoase, similar cu felul în care o făcea tatăl său. Într-un sistem cu trei oameni la mijlocul terenului la Brugge, Stankovic Jr era cel mai avansat dintre aceștia.

Revenirea la Inter îl va aduce într-o competiție acerbă pentru locurile de la mijlocul terenului cu Calhanoglu, în primul rând, dar și cu Susic, Zielinski sau Mkhitaryan. În schimb, locul lui Nicolo Barella la mijloc pare bătut în cuie.

Inter continuă să caute întăriri în această vară după plecările unor jucători cu multă experiență precum Sommer sau Acerbi.

Un bărbat a făcut infarct la volan, sub privirile soţiei, în drum spre fiica sa implicată într-un accidentUn bărbat a făcut infarct la volan, sub privirile soţiei, în drum spre fiica sa implicată într-un accident
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine poate opri Spania în finala Campionatului Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai dorită facultate din România în 2026. 10 elevi se bat pe un loc la admitere
Observator
Cea mai dorită facultate din România în 2026. 10 elevi se bat pe un loc la admitere
În ce ar investi Mitică Dragomir 30 – 40 de milioane de euro dacă ar avea averea lui Gigi Becali. Afacerea de succes care a luat amploare la nivel mondial
Fanatik.ro
În ce ar investi Mitică Dragomir 30 – 40 de milioane de euro dacă ar avea averea lui Gigi Becali. Afacerea de succes care a luat amploare la nivel mondial
17:48

Fotbalistul de la FCSB e gata de plecare: “Nu vreau să fac scandal!”
17:17

Galatasaray pregătește unul dintre cele mai tari transferuri din această vară! Vrea să aducă un star de la Manchester City
16:52

Jucătorul care a fost decisiv la Cupa Mondială, transfer de senzaţie în România!
16:37

Yamal i-a driblat și pe hoți! Ce s-a întâmplat când 2 oameni au încercat să-i spargă casa, la câteva ore după victoria cu Franța
16:20

Argentina, sigură de calificarea în finala Cupei Mondiale? Legătura dintre Messi şi arbitrul partidei cu Anglia
15:30

Singurul jucător care a evoluat în trei finale de Mondial! Mbappe a ratat ocazia să devină al doilea
Vezi toate știrile
1 Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu 2 Denis Drăguş, răsturnare de situaţie în privinţa transferului la FCSB! Anunţul surpriză al impresarului: “E realitatea” 3 Vestea zilei în Turcia: „Gaziantep l-a transferat pe Calhanoglu!” Rădoi l-a adus back-up pentru un român 4 VIDEOFranţa – Spania 0-2. Naţionala lui de la Fuente, prima finalistă de la Mondial! Dezastru pentru “Les Bleus” de ziua lor 5 Gigi Becali îi face concurență lui Mihai Rotaru! A plătit 2,4 milioane de euro pentru doi jucători 6 10.000.000 de euro pentru trei jucători de la Universitatea Craiova. Un club legendar din Spania a făcut oferta
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!