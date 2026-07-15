Inter îi face toate poftele lui Chivu! I-au adus jucătorul mult dorit: „Abia aștept să-l văd pe teren!”

Inter Milano vrea să aibă un sezon și mai bun, după precedentul în care a obținut eventul. Deși transferurile dorite până acum nu au ajuns la deznodământul dorit, Chivu este foarte mulțumit pentru una dintre mutări.
Inter a plătit 23 de milioane de euro pentru aducerea unuia dintre jucătorii săi preferați.
L-a antrenat și la juniori
Aleksandar Stankovic, fiul fostului mare internațional Dejan Stankovic, va fi un om important în echipa lui Cristi Chivu din sezonul viitor. El a revenit în această vară la Inter, cea care a plătit 23 de milioane de euro pentru transferul lui.
Stankovic Jr a fost crescut de Inter și antrenat de Cristi Chivu la echipa de Primavera, însă în urmă cu 2 ani a fost cedat la Club Brugge, în Belgia. Inter a păstrat o clauză pentru readucerea lui fie vara aceasta, fie vara viitoare. A activat-o acum, astfel că antrenorul român se va putea baza pe un tânăr jucător pe care îl cunoaște bine.
Chivu a vorbit și la prima conferință de presă din această vară despre readucerea lui Stankovic, când a fost întrebat dacă îi poate călca pe urme lui Pio Esposito, promovat la prima echipă după ce a impresionat la juniorii lui Inter: „Sper atât pentru el, cât și pentru mine. A fost la echipa mea de la academie și a făcut o alegere curajoasă să părăsească Italia și a avut două sezoane importante. S-a maturizat și abia aștept să-l văd pe teren” a spus Chivu.
Unde va juca Stankovic Jr?
Dacă la juniorii lui Inter, pe vremea când era antrenat de Chivu, impresiona în fața apărării, sezoanele în Belgia l-au schimbat. A păstrat abilitatea de pasa vertical și de a rupe liniile adverse, însă ajunge mult mai des în ofensivă și sprijină atacanții. Pe lângă asta, trimite și șuturi periculoase, similar cu felul în care o făcea tatăl său. Într-un sistem cu trei oameni la mijlocul terenului la Brugge, Stankovic Jr era cel mai avansat dintre aceștia.
Revenirea la Inter îl va aduce într-o competiție acerbă pentru locurile de la mijlocul terenului cu Calhanoglu, în primul rând, dar și cu Susic, Zielinski sau Mkhitaryan. În schimb, locul lui Nicolo Barella la mijloc pare bătut în cuie.
Inter continuă să caute întăriri în această vară după plecările unor jucători cu multă experiență precum Sommer sau Acerbi.
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