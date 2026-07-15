Inter îi face toate poftele lui Chivu! I-au adus jucătorul mult dorit: „Abia aștept să-l văd pe teren!”

Inter Milano vrea să aibă un sezon și mai bun, după precedentul în care a obținut eventul. Deși transferurile dorite până acum nu au ajuns la deznodământul dorit, Chivu este foarte mulțumit pentru una dintre mutări.

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Inter a plătit 23 de milioane de euro pentru aducerea unuia dintre jucătorii săi preferați.

L-a antrenat și la juniori

Aleksandar Stankovic, fiul fostului mare internațional Dejan Stankovic, va fi un om important în echipa lui Cristi Chivu din sezonul viitor. El a revenit în această vară la Inter, cea care a plătit 23 de milioane de euro pentru transferul lui.

Stankovic Jr a fost crescut de Inter și antrenat de Cristi Chivu la echipa de Primavera, însă în urmă cu 2 ani a fost cedat la Club Brugge, în Belgia. Inter a păstrat o clauză pentru readucerea lui fie vara aceasta, fie vara viitoare. A activat-o acum, astfel că antrenorul român se va putea baza pe un tânăr jucător pe care îl cunoaște bine.

Chivu a vorbit și la prima conferință de presă din această vară despre readucerea lui Stankovic, când a fost întrebat dacă îi poate călca pe urme lui Pio Esposito, promovat la prima echipă după ce a impresionat la juniorii lui Inter: „Sper atât pentru el, cât și pentru mine. A fost la echipa mea de la academie și a făcut o alegere curajoasă să părăsească Italia și a avut două sezoane importante. S-a maturizat și abia aștept să-l văd pe teren” a spus Chivu.