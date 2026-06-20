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Iranienii îi critică dur pe americani, după ce a păţit naţionala lor în SUA: “Nu respectă regulile FIFA”

Bogdan Stănescu Publicat: 20 iunie 2026, 16:54

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Iranienii îi critică dur pe americani, după ce a păţit naţionala lor în SUA: Nu respectă regulile FIFA

Jucătorii Iranului se bucură, după un gol / Profimedia Images

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Tratamentul aplicat Iranului este un “episod sumbru” în istoria Cupei Mondiale, a insistat, vineri, secretarul general al Federației iraniene de fotbal, Hedayat Mombeyni, după ce a depus un apel la FIFA pentru a protesta față de “restricțiile” care limitează intrarea echipei în Statele Unite.

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Exilată în orașul mexican Tijuana de la începutul turneului, echipa națională iraniană nu a obținut vize americane pentru 12 membri ai personalului său. Joi, Federația a anunțat depunerea unui apel pentru a protesta față de faptul că i se permite să ajungă în Statele Unite doar cu o zi înainte de cele trei meciuri din grupă, în loc de două zile înainte. Acest obstacol, susține aceasta, o împiedică să abordeze cu încredere următorul meci împotriva Belgiei de duminică.

Federaţia iraniană de fotbal se revoltă: “O lipsă de fair-play, nu respectă regulile şi standardele FIFA”

“Aceasta este cu adevărat o lipsă de fair-play și nu respectă regulile și standardele FIFA”, a declarat Mombeyni în timpul sesiunii de antrenament a echipei de vineri, la Tijuana.

“Cei care sunt incapabili să aplice regulile FIFA nu ar trebui să găzduiască turnee, iar FIFA nu ar trebui să-i aleagă drept gazde”, a adăugat el, considerând tratamentul aplicat iranienilor de către Statele Unite drept “un episod sumbru în istoria recentă a Cupei Mondiale”.

Meciul împotriva Belgiei este programat duminică la Los Angeles, al doilea meci din Grupa G, înainte de a înfrunta Egiptul pe 26 iunie la Seattle.

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În meciul său de debut, selecționata Iranului a remizat cu Noua Zeelandă, 2-2 (1-1).

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