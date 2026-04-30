Motivul incredibil pentru care delegaţia Iranului s-a întors din drum în aeroportul din Toronto, înainte de congresul FIFA

Congresul FIFA, desfăşurat miercuri în Canada, una dintre ţările gazdă ale Cupei Mondiale, a fost umbrit de un incident diplomatic în care a fost implicat Iranul, după ce oficialii federaţiei de fotbal a acestei ţări au declarat că s-au întors din drum la aeroportul din Toronto, invocând modul în care au fost trataţi de către funcţionarii de la imigrări, relatează Reuters.

Agenţia de ştiri semioficială Tasnim din Iran a relatat că membrii delegaţiei, printre care se aflau preşedintele federaţiei Mehdi Taj, secretarul general Hedayat Mombeini şi adjunctul său Hamed Momeni, au fost nevoiţi să se întoarcă din drum la sosire, în ciuda faptului că deţineau vize valabile, invocând ceea ce au descris drept „comportamentul inadecvat al funcţionarilor de la imigrări”.

Delegaţia Iranului s-a întors din drum în aeroportul din Toronto

Incidentul subliniază obstacolele practice şi politice care afectează participarea Iranului la Campionatul Mondial, cel mai sensibil subiect politic de pe agenda FIFA de când Statele Unite şi Israelul au declanşat un război împotriva Iranului în luna februarie.

Calificarea Iranului nu a eliminat obstacolele legate de deplasare, vize şi securitate în cadrul turneului organizat în Statele Unite, Canada şi Mexic.

Deşi FIFA a insistat că meciurile se vor desfăşura conform programului, retragerea delegaţiei amplifică îndoielile cu privire la posibilitatea ca jucătorii, oficialii şi suporterii iranieni să se poată deplasa liber peste graniţe pe durata turneului.