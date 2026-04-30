Motivul incredibil pentru care delegaţia Iranului s-a întors din drum în aeroportul din Toronto, înainte de congresul FIFA

Dan Roșu Publicat: 30 aprilie 2026, 8:41

Mehdi Taj, în timpul unui eveniment - Profimedia Images

Congresul FIFA, desfăşurat miercuri în Canada, una dintre ţările gazdă ale Cupei Mondiale, a fost umbrit de un incident diplomatic în care a fost implicat Iranul, după ce oficialii federaţiei de fotbal a acestei ţări au declarat că s-au întors din drum la aeroportul din Toronto, invocând modul în care au fost trataţi de către funcţionarii de la imigrări, relatează Reuters.

Agenţia de ştiri semioficială Tasnim din Iran a relatat că membrii delegaţiei, printre care se aflau preşedintele federaţiei Mehdi Taj, secretarul general Hedayat Mombeini şi adjunctul său Hamed Momeni, au fost nevoiţi să se întoarcă din drum la sosire, în ciuda faptului că deţineau vize valabile, invocând ceea ce au descris drept „comportamentul inadecvat al funcţionarilor de la imigrări”.

Incidentul subliniază obstacolele practice şi politice care afectează participarea Iranului la Campionatul Mondial, cel mai sensibil subiect politic de pe agenda FIFA de când Statele Unite şi Israelul au declanşat un război împotriva Iranului în luna februarie.

Calificarea Iranului nu a eliminat obstacolele legate de deplasare, vize şi securitate în cadrul turneului organizat în Statele Unite, Canada şi Mexic.

Deşi FIFA a insistat că meciurile se vor desfăşura conform programului, retragerea delegaţiei amplifică îndoielile cu privire la posibilitatea ca jucătorii, oficialii şi suporterii iranieni să se poată deplasa liber peste graniţe pe durata turneului.

Oficialii — care se deplasaseră în Canada pentru a participa la Congresul de joi de la Vancouver — s-au întors cu primul zbor disponibil, potrivit raportului Tasnim, care a precizat că incidentul a implicat o insultă adresată uneia dintre cele mai decorate ramuri ale forţelor armate iraniene.

FIFA a contactat ulterior delegaţia iraniană pentru a-şi exprima regretul faţă de incident şi a indicat că preşedintele Gianni Infantino va organiza o întâlnire cu aceştia la sediul organizaţiei. O sursă de la Congresul FIFA a declarat pentru Reuters că FIFA a trimis un reprezentant să medieze la Toronto, dar eforturile acestuia au fost în zadar.

Surse bine informate au declarat pentru Reuters că oficialii iranieni nu au putut participa nici la Congresul Confederaţiei Asiatice de Fotbal de marţi, care a avut loc tot la Vancouver, din cauza unor probleme cu vizele.

O companie vinde benzina premium cu 50 de bani mai ieftină decât cea standard. Are prea multă pe stocO companie vinde benzina premium cu 50 de bani mai ieftină decât cea standard. Are prea multă pe stoc
„Dacă situaţia este aşa în Canada, unde ar trebui să fie uşor, cum va fi la Cupa Mondială din SUA?”, a declarat pentru Reuters un delegat la Congresul AFC, sub condiţia anonimatului, din cauza caracterului sensibil al subiectului.

Departamentul pentru Imigrare, Refugiaţi şi Cetăţenie din Canada nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Biroul prim-ministrului canadian Mark Carney a redirecţionat solicitările de comentarii către oficialul guvernului federal responsabil cu sportul, care nu a răspuns imediat.

Preocupările legate de securitate, restricţiile de călătorie şi climatul geopolitic general au determinat oficialii de la Teheran să solicite garanţii pentru echipa Iranului la Cupa Mondială şi, în unele cazuri, să exploreze posibilitatea unor locaţii alternative pentru meciurile lor din Statele Unite.

FIFA s-a opus până acum oricăror modificări, reiterând că echipele participante trebuie să respecte programul stabilit al meciurilor.

Se preconiza deja că Congresul — care reuneşte peste 200 de asociaţii membre — se va concentra pe aspectele operaţionale şi financiare legate de prima Cupă Mondială cu 48 de echipe.

