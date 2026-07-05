Mihai Lixandru, aproape de un super-transfer! Cine îl dorește pe mijlocașul lui Gigi Becali

Gigi Becali a spus la finalul sezonului recent încheiat că nu îl mai dorește la echipă pe Mihai Lixandru și că este dispus să îl cedeze pe mijlocașul român în cazul unei oferte de 500.000 de euro.

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Cluburi din țările arabe au început să monitorizeze situația fotbalistului de 25 de ani, însă jucătorul cotat la 900.000 de euro ar putea continua la un club important din Europa.

Mihai Lixandru, pe lista celor de la Anderlecht

Mihai Lixandru este tot mai aproape de plecarea de la FCSB, după ce Gigi Becali a transmis că așteaptă doar jumătate de milion de euro în schimbul său.

Mijlocașul român a ajuns pe lista celor de la Anderlecht și ar putea deveni al treilea fotbalist care se transferă pe axa aceasta, după Alexandru Chipciu și Nicolae Stanciu.

„Anderlecht este în căutarea unui nou mijlocaș și a dat peste o oportunitate de aur. În România, jucătorul este lăudat drept cel mai bun din campionat, însă, în același timp, viitorul său este intens dezbătut.