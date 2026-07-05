Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Fiori pentru naționala Angliei! Cifrele care îi sperie pe britanici înaintea meciului cu Mexic

Fiori pentru naționala Angliei! Cifrele care îi sperie pe britanici înaintea meciului cu Mexic

Daniel Işvanca Publicat: 5 iulie 2026, 13:19

Comentarii
Fiori pentru naționala Angliei! Cifrele care îi sperie pe britanici înaintea meciului cu Mexic

Jucătorii Mexicului / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Mexic – Anglia este unul dintre cele mai tari dueluri din optimile acestui Campionat Mondial, iar partida va fi una „încinsă”, mai ales că se va disputa pe legendarul stadion Azteca.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Raul Jimenez a punctat deja de două ori la acest turneu final și este unul dintre principalele pericole care pândesc la poarta apărată de Jordan Pickford.

Raul Jimenez, unul dintre principalele pericole pentru Anglia

Mexic va da totul pentru a ajunge în faza sferturilor de finală la Campionatul Mondial, iar suporterii sunt pregătiți să facă o super-atmosferă pe Azteca, într-un meci care va fi transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Raul Jimenez va fi din nou față în față cu Jordan Pickford, cei doi fiind adversari timp de mulți ani și în campionatul din Anglia. Atacantul mexican a punctat de șase ori în poarta acestuia, mai mult decât orice alt jucător din istoria Premier League.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Capul Verde cea mai frumoasă poveste de la Cupa Mondială?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care o şoferiţă de 19 ani intră pe contrasens. Accident violent în Mehedinţi: 5 persoane, rănite
Observator
Momentul în care o şoferiţă de 19 ani intră pe contrasens. Accident violent în Mehedinţi: 5 persoane, rănite
Isabella, iubita lui Gabriel Martinelli, eroul Braziliei în meciul cu Japonia de la Cupa Mondială, spectacol în tribune. Cum a celebrat golul atacantului
Fanatik.ro
Isabella, iubita lui Gabriel Martinelli, eroul Braziliei în meciul cu Japonia de la Cupa Mondială, spectacol în tribune. Cum a celebrat golul atacantului
14:16

Mihai Lixandru, aproape de un super-transfer! Cine îl dorește pe mijlocașul lui Gigi Becali
13:53

LIVE SCOREUnion St. Gilloise – FCSB 0-0. Primul amical al verii. Roş-albaştrii joacă cu 3 fundaşi centrali
13:50

OFICIAL | Real Madrid a rezolvat al treilea transfer al verii. L-a cumpărat pe Denzel Dumfries de la Inter
13:25

BREAKING NEWSJurgen Klopp, noul selecționer al Germaniei! Revenire spectaculoasă pentru tehnician
12:11

Muntenegru – România LIVE VIDEO (21:30), pe Antena PLAY. Tricolorii luptă pentru calificarea în turul 2 pentru Cupa Mondială
12:03

VIDEOIncredibil! Unde a ajuns să se antreneze jucătorul dat afară de Gigi Becali de la FCSB
Vezi toate știrile
1 Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap! 2 “FIFA, faceți ceva”. Henry, contrariat după ce Messi a fost “jucătorul meciului” în Argentina – Capul Verde 3 Oferta uriașă primită de Vozinha după Campionatul Mondial! Ce s-a întâmplat după ce l-a cucerit pe Messi 4 FIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial 5 Decizie în privinţa lui Istvan Kovacs. Au fost anunţaţi primii arbitri pentru optimile CM 2026 6 VIDEOArgentina – Capul Verde 3-2! Dramatism total! Insularii au fost aproape de o calificare istorică! Messi ajunge în optimi
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
Răspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferulRăspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferul