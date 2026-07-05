Fiori pentru naționala Angliei! Cifrele care îi sperie pe britanici înaintea meciului cu Mexic

Mexic – Anglia este unul dintre cele mai tari dueluri din optimile acestui Campionat Mondial, iar partida va fi una „încinsă”, mai ales că se va disputa pe legendarul stadion Azteca.

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Raul Jimenez a punctat deja de două ori la acest turneu final și este unul dintre principalele pericole care pândesc la poarta apărată de Jordan Pickford.

Raul Jimenez, unul dintre principalele pericole pentru Anglia

Mexic va da totul pentru a ajunge în faza sferturilor de finală la Campionatul Mondial, iar suporterii sunt pregătiți să facă o super-atmosferă pe Azteca, într-un meci care va fi transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Raul Jimenez va fi din nou față în față cu Jordan Pickford, cei doi fiind adversari timp de mulți ani și în campionatul din Anglia. Atacantul mexican a punctat de șase ori în poarta acestuia, mai mult decât orice alt jucător din istoria Premier League.

Raul Jiminez has scored six times against Jordan Pickford in his career, the most he's ever netted past a Premier League goalkeeper.

😬😬😬 pic.twitter.com/n7gI0LQQpj

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 5, 2026