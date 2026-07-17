Fostul campion cu Real Madrid, declarația momentului despre Leo Messi înainte de finala Cupei Mondiale

Spania și Argentina urmează să se dispute duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, cât și în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

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Costaricanul Keylor Navas, portarul echipei mexicane de fotbal Pumas UNAM, a declarat joi că Argentina este favorită contra Spaniei în finala Cupei Mondiale, deoarece se poate baza pe Lionel Messi, transmite EFE.

Keylor Navas a vorbit despre finala Cupei Mondiale 2026

”Într-o finală atât de echilibrată ca aceasta, nu poţi alege o favorită. Sunt două echipe de top, dar dacă trebuie să aleg una, este Argentina, pentru că îl are pe Messi, iar asta ar putea face diferenţa. Dar nu ştii niciodată, trebuie să joci meciurile; sperăm că echipa cea mai bună va câştiga”, a declarat portarul care a jucat la Real Madrid şi PSG.

Navas, care şi-a reprezentat naţionala la Cupa Mondială 2014 din Brazilia, Cupa Mondială 2018 din Rusia şi la Cupa Mondială 2022 din Qatar, a vorbit despre nivelul pe care atât Spania, cât şi Argentina l-au arătat la acest turneu din SUA, Mexic şi Canada Mondială, dar a subliniat performanţa echipei ”Albiceleste” şi caracterul pe care l-au demonstrat în depăşirea momentelor dificile.

”Ambele echipe din finală au suferit. Spania nu a început atât de bine, dar apoi şi-a învins rivalele; Argentina a avut câteva meciuri cu prelungiri în care a revenit din urmă, ceea ce spune multe despre caracterul lor şi dorinţa lor de a câştiga”, a subliniat Navas.