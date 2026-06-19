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Lamine Yamal a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu superstarul la următorul meci al Spaniei de la Cupa Mondială

Andrei Nicolae Publicat: 19 iunie 2026, 17:37

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Lamine Yamal a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu superstarul la următorul meci al Spaniei de la Cupa Mondială

Lamine Yamal, în timpul unui meci / Profimedia

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Lamine Yamal a acordat de la Cupa Mondială un interviu pentru o televiziune din Spania, unde a vorbit printre altele și despre accidentarea care l-a făcut să intre pe teren din postura de rezervă în primul meci al ibericilor din grupe, 0-0 cu Insulele Capului Verde.

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Tânărul star al Barcelonei a spus că se simte mai bine, însă că în continuare nu poate să joace un meci întreg, motiv pentru care jurnaliștii de la Marca au tras concluzia că fotbalistul de 18 ani nu va fi titular nici în următoarea partidă a trupei lui Luis de la Fuente, cea cu Arabia Saudită.

Yamal nu va fi titular nici în următorul meci al Spaniei de la Mondial

Suporterii spanioli au primit o veste proastă înainte de confruntarea pe care favoriții lor urmează să o dispute în a doua etapă a grupelor de la Cupa Mondială. Lamine Yamal a dezvăluit în cadrul unui interviu că nu este apt să fie integralist pentru naționala sa, fiind în continuare afectat de accidentarea suferită pe finalul sezonului în meciul cu Celta Vigo.

Discuțiile legate de cât va putea să evolueze starul Barcelonei pentru “Furia Roja” în grupe apăruseră încă de dinainte de startul turneului final, iar variantele erau diverse. Unele voci spuneau că Yamal ar putea fi titular încă de la meciul cu Insulele Capului Verde, altele că nu va fi 100% apt pentru cele trei partide din grupe.

Momentan, a doua variantă pare să stea în picioare, ținând cont că Yamal a vorbit recent într-u n interviu despre accidentarea sa și a spus că nu e încă apt să joace 90 de minute, pentru a nu forța nimic. Astfel, jurnaliștii de la marca.com au anunțat că fotbalistul de pe Camp Nou nu va fi titular în a doua partidă a campioanei europene din grupe, cea cu Arabia Saudită (21 iunie, ora 19:00).

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Sunt pregătit pentru orice vrea antrenorul, dar nu sunt pregătit pentru un meci întreg. Cred că e prea devreme. Nu e necesar. Trec printr-un proces de adaptare și nu e momentul să joc un meci întreg.

Nu am mai fost accidentat până acum, iar în acest sezon am avut accidentări care m-au ținut departe de teren. Toate astea te ajută să te maturizezi“, a spus Yamal conform sursei citate anterior.

În ultima etapă din grupe, Spania va întâlni Uruguay pe 27 iunie, de la ora 03:00.

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