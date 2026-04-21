Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Lamine Yamal visează cu ochii deschişi la trofeul Campionatului Mondial: “Să o văd pe mama mea în tribune”

Dan Roșu Publicat: 21 aprilie 2026, 15:49

Comentarii
Lamine Yamal - Profimedia Images

Lamine Yamal a avut un rol important în succesul Spaniei la EURO 2024, acolo unde, la 16 ani, devenea cel mai tânăr marcator din istoria competiţiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, puştiul de senzaţie al Barcelonei visează la titlul mondial. Ar fi al doilea din istoria Spaniei, după cel din 2010. Campionatul Mondial 2026 e exclusiv în Universul Antena.

Lamine Yamal, cu gândul deja la Campionatul Mondial

“De când eram mic, visez să particip la un Campionat Mondial, să o văd pe mama mea în tribune, să reprezint echipa naţională… Aceste două luni vor trece într-o viteză nebună şi, desigur, sper că vom fi campioni.

Nu avem dreptul la greşeli, pentru că suntem un model pentru mulţi copii, dar eu văd asta ca pe un avantaj. De aceea, de fiecare dată când mă exprim, încerc să o fac într-un mod constructiv şi cu scopul de a ajuta cât mai multe persoane. Ţinând cont de asta, voi face uneori greşeli, dar am doar 18 ani”, a spus Yamal.

Lamine Yamal a avut cuvinte de laudă la adresa lui Lionel Messi

Yamal l-a lăudat pe idolul său Lionel Messi, cel care a condus Argentina spre succesul din 2022, cu şapte goluri marcate, dintre care două au venit în finala uriaşă cu Franţa, câştigată la loviturile de departajare.

Reclamă
Reclamă

“Când îţi dai seama că un sportiv este o legendă nu doar în sportul său, ci şi în toate celelalte, este pentru că este cel mai bun. Messi este un exemplu. Este cel mai bun fotbalist din istorie şi, de asemenea, cel mai bun sportiv.

Pentru mine, nu este doar un idol. Toată lumea îl respectă pentru tot ce a realizat, pentru exemplul pe care l-a dat, şi sper să îi calc pe urme”, a mai spus Lamine Yamal.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vezi toate știrile
