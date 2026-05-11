Avertisment pentru fanii care merg la World Cup. Care este principalul risc: „Fanii să se gândească bine!”

Guvernul din Marea Britanie a lansat un apel către fani pentru evitarea escrocheriilor cu bilete pentru Campionatul Mondial din această vară. Asta în condițiile în care numărul de cazuri de bilete false a crescut cu 36% în acest sezon de Premier League.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Atenție la fraude cu bilete!

Fenomenul a luat amploare în ultimul an. Escrocii se bazează pe cele mai populare echipe precum Arsenal, Liverpool, Chelsea și Manchester United, și pe meciurile cele mai căutate, precum finala Cupei Angliei sau finala UEFA Champions League.

Media cu care au fost păcăliți fanii a fost de 250 de euro per victimă. Însă sunt cazuri în care unele victime au plătit zeci de mii de euro pentru bilete VIP sau pachete inexistente. Iar pericolul se abate acum asupra Campionatului Mondial, în condițiile în care prețurile la biletele oficiale sunt ridicate.

„Pe măsură ce entuziasmul pentru Cupa Mondială crește, escrocii se pregătesc să profite de fanii loiali care caută bilete. Îi îndemn pe toți suporterii aflați în căutare de tichete să se oprească și să se gândească bine înainte să cadă victime fraudelor și să le arate cartonașul roșu escrocilor. Cumpărați bilete doar direct de la FIFA sau prin FIFA Resale Marketplace. Să ratezi un meci important este dezamăgitor, dar să devii victima unei înșelătorii este și mai greu de suportat.