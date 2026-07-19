Lionel Messi, scrisoare emoționantă pentru argentinieni, înaintea finalei Cupei Mondiale: „Cel mai frumos lucru”

Lionel Messi este pregătit pentru marea finală a Cupei Mondiale 2026. În această seară, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, Spania și Argentina vor lupta pe MetLife Stadium din New Jersey pentru cel mai râvnit trofeu din fotbal.
În seara dinaintea marelui meci, Lionel Messi, căpitanul naționalei Argentinei și unul dintre cei mai buni jucători de la acest turneu final, a avut un mesaj pentru toți argentinienii, cu 24 de ore înaintea fluierului de start al finalei cu Spania.
- Spania – Argentina, marea finală de la Cupa Mondială 2026, e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY de la ora 22:00
Lionel Messi, scrisoare emoționantă înaintea finalei Spania – Argentina: „Orice s-ar întâmpla mâine”
Campion mondial și la ediția precedentă, în Qatar, Lionel Messi și-a luat în 2022 o piatră de pe suflet. Indiferent de rezultatul de duminică, el este convins că nimeni nu va putea șterge povestea scrisă de această națională în ultimii ani.
Messi a ținut să le mulțumească tuturor colegilor și staff-ului tehnic și a ținut să precizeze cât de mult s-a bucurat de toată această călătorie alături de coechipierii săi, care nu se rezumă numai la câștigarea trofeelor:
„Cel mai frumos lucru în toți acești ani a fost călătoria, nu doar titlurile câștigate. Să fiu alături de acest grup în viața de zi cu zi, să luptăm împreună, să ne ridicăm unul pe altul în momentele dificile și să ne bucurăm de fiecare pas.
Mulțumesc fiecărui coechipier în parte, staff-ul și tuturor celor care muncesc în fiecare zi ca această echipă națională să fie o familie.
Orice s-ar întâmpla mâine (n.r. azi), acest grup a scris deja o poveste pe care nimeni nu va putea să o șteargă.
Hai, Argentina”, a fost mesajul postat de Lionel Messi.
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