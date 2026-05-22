Cristi Chivu vrea să transfere de la campioana din Premier League! Jucătorul lui Arsenal, primul pe lista lui Inter

Cristi Chivu a reuşit eventul la Inter încă de la primul sezon pe banca nerazzurrilor, dar este deja cu gândul la ce se va întâmpla în următoarea stagiune. În condiţiile în care Yann Sommer va pleca această vară, Inter are nevoie de portar.
În primă fază, atenţia campioanei din Serie A era îndreptată către colegul lui Radu Drăguşin de la Tottenham, Guglielmo Vicario, însă au apărut probleme legate de costurile transferului, iar mutarea a picat.
Inter îl vrea pe Kepa de la Arsenal
Potrivit Gazzetta dello Sport, Inter s-a reorientat rapid şi a găsit o altă soluţie tot în nordul Londrei. Este vrba despre Kepa Arrizabalaga, cel mai scump portar din istoria fotbalului. Spaniolul a fost mai mult rezerva lui David Raya în acest sezon şi vrea să plece de la Arsenal.
În 2018, Kepa era transferat de Chelsea de la Bilbao pentru suma de 80 de milioane de euro. De-a lungul carierei sale, portarul spaniol a avut mai multe suişuri şi coborâşuri, fiind implicat şi în câteva episoade celebre, poate cel mai cunoscut din finala Cupei Ligii Angliei, când a refuzat să iasă de pe teren, în ciuda faptului că Maruizio Sarri a vrut să îl schimbe.
Venirea lui Kepa la Inter ar întări golul lăsat de plecarea lui Yann Sommer. Chiar dacă locul lăsat liber de elveţian i-ar dat şanse mai mari lui Josep Martinez, echipa lui Cristi Chivu ar avea o alternativă solidă pe banca de rezerve:
“Kepa are o contribuție oriunde joacă. Atâta timp cât echipa este una de top: Chelsea, Real Madrid, Arsenal. Și, poate, într-un viitor nu prea îndepărtat, Inter. Pentru că planul pentru următorul portar al lui Inter – după plecarea lui Sommer – s-a schimbat. Cel puțin în acest moment, sosirea lui Guglielmo Vicario de la Tottenham e în așteptare, dacă nu chiar complet ratată. Asta a dus la promovarea lui Josep Martinez în primul 11.
Fostul jucător al lui Genoa a arătat încredere, siguranță și, în general, că merită mai multe oportunități ca titular. Inter este de acord, dar în acest moment intenționează să adauge un alt jucător de calibru, capabil să atingă același nivel. Iar caracteristicile trebuie să fie foarte specifice: mai presus de toate, experiență și încredere”, au scris italienii de la Gazzetta dello Sport.
