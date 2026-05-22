Cristi Chivu vrea să transfere de la campioana din Premier League! Jucătorul lui Arsenal, primul pe lista lui Inter

Cristi Chivu a reuşit eventul la Inter încă de la primul sezon pe banca nerazzurrilor, dar este deja cu gândul la ce se va întâmpla în următoarea stagiune. În condiţiile în care Yann Sommer va pleca această vară, Inter are nevoie de portar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În primă fază, atenţia campioanei din Serie A era îndreptată către colegul lui Radu Drăguşin de la Tottenham, Guglielmo Vicario, însă au apărut probleme legate de costurile transferului, iar mutarea a picat.

Inter îl vrea pe Kepa de la Arsenal

Potrivit Gazzetta dello Sport, Inter s-a reorientat rapid şi a găsit o altă soluţie tot în nordul Londrei. Este vrba despre Kepa Arrizabalaga, cel mai scump portar din istoria fotbalului. Spaniolul a fost mai mult rezerva lui David Raya în acest sezon şi vrea să plece de la Arsenal.

În 2018, Kepa era transferat de Chelsea de la Bilbao pentru suma de 80 de milioane de euro. De-a lungul carierei sale, portarul spaniol a avut mai multe suişuri şi coborâşuri, fiind implicat şi în câteva episoade celebre, poate cel mai cunoscut din finala Cupei Ligii Angliei, când a refuzat să iasă de pe teren, în ciuda faptului că Maruizio Sarri a vrut să îl schimbe.

Venirea lui Kepa la Inter ar întări golul lăsat de plecarea lui Yann Sommer. Chiar dacă locul lăsat liber de elveţian i-ar dat şanse mai mari lui Josep Martinez, echipa lui Cristi Chivu ar avea o alternativă solidă pe banca de rezerve: