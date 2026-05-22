Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu vrea să transfere de la campioana din Premier League! Jucătorul lui Arsenal, primul pe lista lui Inter

Cristi Chivu vrea să transfere de la campioana din Premier League! Jucătorul lui Arsenal, primul pe lista lui Inter

Alex Masgras Publicat: 22 mai 2026, 11:35

Comentarii
Cristi Chivu vrea să transfere de la campioana din Premier League! Jucătorul lui Arsenal, primul pe lista lui Inter

Cristi Chivu, cu medalia de campion al Italiei la gât / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cristi Chivu a reuşit eventul la Inter încă de la primul sezon pe banca nerazzurrilor, dar este deja cu gândul la ce se va întâmpla în următoarea stagiune. În condiţiile în care Yann Sommer va pleca această vară, Inter are nevoie de portar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În primă fază, atenţia campioanei din Serie A era îndreptată către colegul lui Radu Drăguşin de la Tottenham, Guglielmo Vicario, însă au apărut probleme legate de costurile transferului, iar mutarea a picat.

Inter îl vrea pe Kepa de la Arsenal

Potrivit Gazzetta dello Sport, Inter s-a reorientat rapid şi a găsit o altă soluţie tot în nordul Londrei. Este vrba despre Kepa Arrizabalaga, cel mai scump portar din istoria fotbalului. Spaniolul a fost mai mult rezerva lui David Raya în acest sezon şi vrea să plece de la Arsenal.

În 2018, Kepa era transferat de Chelsea de la Bilbao pentru suma de 80 de milioane de euro. De-a lungul carierei sale, portarul spaniol a avut mai multe suişuri şi coborâşuri, fiind implicat şi în câteva episoade celebre, poate cel mai cunoscut din finala Cupei Ligii Angliei, când a refuzat să iasă de pe teren, în ciuda faptului că Maruizio Sarri a vrut să îl schimbe.

Venirea lui Kepa la Inter ar întări golul lăsat de plecarea lui Yann Sommer. Chiar dacă locul lăsat liber de elveţian i-ar dat şanse mai mari lui Josep Martinez, echipa lui Cristi Chivu ar avea o alternativă solidă pe banca de rezerve:

Reclamă
Reclamă

“Kepa are o contribuție oriunde joacă. Atâta timp cât echipa este una de top: Chelsea, Real Madrid, Arsenal. Și, poate, într-un viitor nu prea îndepărtat, Inter. Pentru că planul pentru următorul portar al lui Inter – după plecarea lui Sommer – s-a schimbat. Cel puțin în acest moment, sosirea lui Guglielmo Vicario de la Tottenham e în așteptare, dacă nu chiar complet ratată. Asta a dus la promovarea lui Josep Martinez în primul 11.

Fostul jucător al lui Genoa a arătat încredere, siguranță și, în general, că merită mai multe oportunități ca titular. Inter este de acord, dar în acest moment intenționează să adauge un alt jucător de calibru, capabil să atingă același nivel. Iar caracteristicile trebuie să fie foarte specifice: mai presus de toate, experiență și încredere”, au scris italienii de la Gazzetta dello Sport.

Sute de locuri de muncă noi în Maramureș, după deschiderea unei fabrici de componente electroniceSute de locuri de muncă noi în Maramureș, după deschiderea unei fabrici de componente electronice
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine e Max Korzh, rapperul anti-sistem care a vândut Arena Naţională în 3 zile fără niciun afiş în oraş
Observator
Cine e Max Korzh, rapperul anti-sistem care a vândut Arena Naţională în 3 zile fără niciun afiş în oraş
Dezastru pentru Siyabonga Ngezana! E oficial: fundașul de la FCSB ratează Cupa Mondială
Fanatik.ro
Dezastru pentru Siyabonga Ngezana! E oficial: fundașul de la FCSB ratează Cupa Mondială
13:07

Gică Hagi a anunţat lotul României pentru dubla cu Georgia şi Ţara Galilor. “Regele” a convocat 5 debutanţi
12:51

Alvaro Arbeloa a anunţat că pleacă de la Real Madrid! Ce a spus despre venirea lui Jose Mourinho pe Bernabeu
12:35

Thomas Tuchel a anunţat lotul Angliei pentru Cupa Mondială 2026! Numele mari lăsate acasă de german: “Mă simt uşurat”
12:11

Încă o revoluție! Mondialul din 2030 ar putea avea 16 grupe și o treime din membrii FIFA la start
11:53

Lewis Hamilton: “Voi mai rămâne în Formula 1 o bună bucată de vreme, aşa că obişnuiţi-vă cu ideea”
11:35

Lovitură teribilă pentru Siyabonga Ngezana! Nu a prins lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial
Vezi toate știrile
1 UPDATETuchel, decizii “bombă” în privinţa lotului pentru Mondial! Vedetele care sunt OUT: “Am fost şocat şi devastat” 2 “Un meci nebun” Prima reacţie a lui Jaqueline Cristian după ce a reuşit o performanţă unică în carieră! 3 Octavian Popescu, ironie la adresa lui Gică Hagi? Fotografia publicată de fotbalistul FCSB-ului 4 8.7 milioane de euro pentru FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali 5 Răzvan Lucescu a luat decizia! Anunţul turcilor, după oferta primită de la Beşiktaş 6 Sud-africanii au reacţionat după ce Siyabonga Ngezana a semnat!
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”
Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia!Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia!