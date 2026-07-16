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Președintele U Cluj, anunțul momentului privind transferul lui Nicolae Stanciu! Veste excelentă pentru Gigi Becali

Daniel Işvanca Publicat: 16 iulie 2026, 21:46

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Președintele U Cluj, anunțul momentului privind transferul lui Nicolae Stanciu! Veste excelentă pentru Gigi Becali

Nicolae Stanciu / Sportpictures

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Universitatea Cluj încearcă să dea o lovitură de proporții în fotbalul românesc, după ce ar fi ajuns la un acord cu Nicolae Stanciu. Mijlocașul echipei naționale ar urma să ia o decizie în iarnă, când se va încheia sezonul în China.

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Cu toate că transferul său părea rezolvat, Radu Constantea, președintele ardelenilor, a venit cu noi informații în ceea ce privește negocierile cu românul legitimat la Dalian Yingbo.

Transferul lui Stanciu la U Cluj, departe de a fi o certitudine

Nicolae Stanciu ia tot mai în serios revenirea în fotbalul românesc, dar fotbalistul care evoluează în prezent la Dalian Yingbo are în calcul mai multe variante. Universitatea Cluj ar fi cea mai apreciată, dar cele două părți sunt departe de a avea un acord.

Anunțul a fost făcut chiar de președintele „șepcilor roșii”, care a explicat că marea problemă în contextul unui transfer ar fi salariul mare cerut de jucător.

„Este un jucător pe care ni l-am dorit, dar nivelul salarial pe care îl oferim noi astăzi încă este departe de nivelul salarial pe care Stanciu îl are în China. Vedem, încă mai e sub contract cu echipa din China.

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(n.r. Dacă e o pistă complet pierdută) Atâta timp cât vom avea o șansă, cu siguranță vom încerca, vor fi discuții, dar suntem departe de a avea o înțelegere”, a declarat Radu Constantea, potrivit digisport.ro.

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