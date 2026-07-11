Home | Fotbal | Premier League | Se întâmplă și la case mai mari! Cazul ”Anderson Ceara” s-a repetat și în Anglia

Se întâmplă și la case mai mari! Cazul ”Anderson Ceara” s-a repetat și în Anglia

Daniel Işvanca Publicat: 11 iulie 2026, 10:00

Comentarii
Se întâmplă și la case mai mari! Cazul ”Anderson Ceara” s-a repetat și în Anglia

Ederson / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat din cauza unor probleme pe care bucureștenii le-au depistat în timpul vizitei medicale, mai exact la genunchiul fotbalistului brazilian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

O situație similară s-a întâmplat și la Manchester United, care a refuzat transferul de 40 de milioane de euro al unui jucător din Serie A, prezent și la Cupa Mondială.

A picat transferul lui Ederson la Manchester United

Ederson a fost chemat de Carlo Ancelotti în ultimul moment la Campionatul Mondial, după ce unul dintre jucătorii săi s-a accidentat, iar fotbalistul a fost la doar o semnătură de un pas important în cariera sa.

Jucătorul de 27 de ani era ca și transferat la Manchester United, dar niște nereguli găsite de britanici la vizita medicală au dus la încheierea negocierilor.

Oficialii Atalantei au confirmat că brazilianul nu va mai ajunge în Premier League. Presa din Italia anunță că Ederson avea niște probleme la menisc.

Reclamă
Reclamă
  • 40 de milioane de euro ar fi costat transferul lui Ederson la Manchester United

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se va califica în finala Mondialului, din semifinala de vis Franţa - Spania?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Observator
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Ce veste pentru Istvan Kovacs! Cine va arbitra finala Cupei Mondiale: „Așa am auzit dinspre FIFA”
Fanatik.ro
Ce veste pentru Istvan Kovacs! Cine va arbitra finala Cupei Mondiale: „Așa am auzit dinspre FIFA”
9:43

VIDEOFratele lui Lamine Yamal a făcut din nou show la Cupa Mondială! Imagini de senzație după meciul cu Belgia
9:16

Vladislav Blănuță, gata să plece de la Dinamo Kiev! Clubul care l-a convins pe român
9:03

Acord între jucătorul Barcelonei și PSG! Transferul lui Karim Adeyemi contribuie la această mutare
8:52

Lionel Scaloni s-a pus la picioarele lui Messi înaintea meciului cu Elveția: „Va rămâne cel mai bun”
8:47

“Dacă federația nu e de acord, a fost probabil ultimul meci”. Courtois, anunț-șoc după eliminarea de la Mondial
8:22

Luis de la Fuente, record impresionant după ce a calificat Spania în semifinalele Cupei Mondiale
Vezi toate știrile
1 Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării 2 E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față 3 Pare incredibil, dar e adevărat! Au apărut datele: cât timp merge Leo Messi în timpul meciurilor 4 Universitatea Craiova, ca Dinamo! Jucătorul transferat recent e aproape de plecare 5 Lovitură înainte de Spania – Belgia! Clubul care nu lasă un jucător să intre pe teren la un sfert de Mondial 6 Lovitură în Italia! Jucătorii urmăriți de Dinamo și FCSB, transfer la pachet pentru 1.500.000 de euro
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!
FIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul MondialFIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial