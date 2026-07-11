Se întâmplă și la case mai mari! Cazul ”Anderson Ceara” s-a repetat și în Anglia

Transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat din cauza unor probleme pe care bucureștenii le-au depistat în timpul vizitei medicale, mai exact la genunchiul fotbalistului brazilian.

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O situație similară s-a întâmplat și la Manchester United, care a refuzat transferul de 40 de milioane de euro al unui jucător din Serie A, prezent și la Cupa Mondială.

A picat transferul lui Ederson la Manchester United

Ederson a fost chemat de Carlo Ancelotti în ultimul moment la Campionatul Mondial, după ce unul dintre jucătorii săi s-a accidentat, iar fotbalistul a fost la doar o semnătură de un pas important în cariera sa.

Jucătorul de 27 de ani era ca și transferat la Manchester United, dar niște nereguli găsite de britanici la vizita medicală au dus la încheierea negocierilor.

Oficialii Atalantei au confirmat că brazilianul nu va mai ajunge în Premier League. Presa din Italia anunță că Ederson avea niște probleme la menisc.