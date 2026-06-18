Milionarul din România care a apărut pe uriaşa tabelă de la Campionatul Mondial. Cum a fost surprins

Elveția și Bosnia este meciul care închide ziua de joi la Campionatul Mondial, confruntarea dintre cele două formații contând pentru etapa a doua a fazei grupelor.
La disputa ce a avut loc pe SoFi Stadium, a fost surprins și un important patron din Liga 1. Acesta a apărut pe uriașa tabelă a arenei din Los Angeles.
Apariție surprinzătoare la Elveția – Bosnia. Patronul din Liga 1, prezent la meci
Sepsi Sfântu Gheorghe a revenit după un sezon pe prima scenă a fotbalului românesc, motiv de sărbătoare pentru Laszlo Dioszegi, care a suferit mult după ce echipa a picat în liga secundă.
Patronul covăsnenilor a fost surprins la confruntarea dintre Elveția și Bosnia, de la Campionatul Mondial. Dioszegi a apărut pe uriașul ecran al SoFi Stadium, alături de un apropiat de-al său, ambii purtând tricouri cu Sepsi.
Fotografia a fost publicată pe Instagram de Adnan Aganovic: „Sepsi este și pe ecranul stadionului din Los Angeles”, a scris acesta pe social media.
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