Nebunia din jurul lui Neymar. Ce s-a întâmplat la finalul amicalului Brazilia – Panama 6-2

Brazilia a învin Panama cu 6-2, într-un amical disputat înaintea Campionatului Mondial 2026, ce va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, exclusiv în Universul Antena.
Chiar dacă nu a prins niciun minut, Neymar a fost în centrul atenţiei pe toată durata partidei. Între stadionul Maracana i-a scandat numele în mai multe rânduri celui despre care Carlo Ancelotti a anunţat că va putea evolua la World Cup 2026 încă din primul meci.
Neymar tá com muita moral. pic.twitter.com/WTvCMxPgTe
— WanderValero (@WanderValero) June 1, 2026
Nebunie în jurul lui Neymar
Finalul partidei a fost unul incredibil pentru starul de 34 de ani al Braziliei. Toţi jucătorii adversarei Panama, dar şi cei din staff au stat la coadă pentru o poză cu Neymar.
Todo el plantel de Panamá, incluyendo suplentes y cuerpo técnico, fueron corriendo a HACER FILA PARA SACARSE FOTOS con Neymar, luego de perder 6-2 vs Brasil hoy.
Qué momentazo. 🇧🇷🫶🏼🇵🇦 pic.twitter.com/aKyGvF49R2
— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 31, 2026
Vinicius Junior, Casemiro, Rayan, Lucas Paqueta, Thiago şi Danilo au marcat golurile Selecao în duelul cu Panama. De partea cealaltă, au înscris Cunha (autogol) şi Harvey.
Neymar e apt de joc pentru Brazilia
Selecționerul „Selecao” a precizat faptul că fotbalistul celor de la Santos va fi recuperat pentru prima etapă a fazei grupelor și că nu va fi înlocuit de pe lista finală, așa cum s-a tot zvonit.
„Ne așteptăm ca Neymar să revină pentru primul meci contra Marocului sau în cel mai rău caz, la următorul meci. Nu vom schimba pe nimeni, aceștia sunt jucătorii aleși, nu schimb planurile”, a spus Carlo Ancelotti.
