Nebunia din jurul lui Neymar. Ce s-a întâmplat la finalul amicalului Brazilia – Panama 6-2

Brazilia a învin Panama cu 6-2, într-un amical disputat înaintea Campionatului Mondial 2026, ce va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, exclusiv în Universul Antena.

Chiar dacă nu a prins niciun minut, Neymar a fost în centrul atenţiei pe toată durata partidei. Între stadionul Maracana i-a scandat numele în mai multe rânduri celui despre care Carlo Ancelotti a anunţat că va putea evolua la World Cup 2026 încă din primul meci.

Nebunie î n jurul lui Neymar

Finalul partidei a fost unul incredibil pentru starul de 34 de ani al Braziliei. Toţi jucătorii adversarei Panama, dar şi cei din staff au stat la coadă pentru o poză cu Neymar.