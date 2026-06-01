Dan Roșu Publicat: 1 iunie 2026, 9:24

Nebunia din jurul lui Neymar. Ce s-a întâmplat la finalul amicalului Brazilia – Panama 6-2

Neymar, pe banca Braziliei - Profimedia Images

Brazilia a învin Panama cu 6-2, într-un amical disputat înaintea Campionatului Mondial 2026, ce va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, exclusiv în Universul Antena.

Chiar dacă nu a prins niciun minut, Neymar a fost în centrul atenţiei pe toată durata partidei. Între stadionul Maracana i-a scandat numele în mai multe rânduri celui despre care Carlo Ancelotti a anunţat că va putea evolua la World Cup 2026 încă din primul meci.

Nebunie în jurul lui Neymar

Finalul partidei a fost unul incredibil pentru starul de 34 de ani al Braziliei. Toţi jucătorii adversarei Panama, dar şi cei din staff au stat la coadă pentru o poză cu Neymar.

Vinicius Junior, Casemiro, Rayan, Lucas Paqueta, Thiago şi Danilo au marcat golurile Selecao în duelul cu Panama. De partea cealaltă, au înscris Cunha (autogol) şi Harvey.

Neymar e apt de joc pentru Brazilia

Selecționerul „Selecao” a precizat faptul că fotbalistul celor de la Santos va fi recuperat pentru prima etapă a fazei grupelor și că nu va fi înlocuit de pe lista finală, așa cum s-a tot zvonit.

„Ne așteptăm ca Neymar revină pentru primul meci contra Marocului sau în cel mai rău caz, la următorul meci. Nu vom schimba pe nimeni, aceștia sunt jucătorii aleși, nu schimb planurile”, a spus Carlo Ancelotti. 

