Noua Zeelandă, dispusă să joace meciul del la World Cup 2026 împotriva Iranului în afara Statelor Unite

Jucătorii naţionalei din Noua Zeelandă au declarat că ar fi dispuşi să evolueze împotriva Iranului în afara Statelor Unite, în primul meci de la Cupa Mondială din 2026, pe fondul incertitudinii care planează asupra acestei partide din cauza tensiunilor geopolitice, relatează Reuters.
Iranul a fost una dintre primele naţiuni care s-au calificat la turneul final, însă participarea sa a fost pusă sub semnul întrebării de când a izbucnit, la sfârşitul lunii februarie, conflictul SUA şi Israel cu Republica Islamică.
Noua Zeelandă, dispusă să joace meciul împotriva Iranului în afara Statelor Unite
Echipa Iranului are programate toate cele trei meciuri din faza grupelor pe teritoriul Statelor Unite, primul dintre acestea fiind cel din 15 iunie împotriva Noii Zeelande, la Los Angeles, însă Federaţia Iraniană de Fotbal a ameninţat că va boicota meciurile disputate pe teritoriul american.
Noua Zeelandă se pregăteşte ca şi cum meciul de la Los Angeles ar avea loc, dar jucătorii au declarat miercuri că ar putea accepta o mutare în afara SUA, dacă este necesar.
Mijlocaşul Ryan Thomas, care joacă în Ţările de Jos, a declarat că Iranul şi-a câştigat dreptul de a participa la Cupa Mondială şi că echipa All Whites va reuşi să facă faţă atenţiei suplimentare generate de acest meci.
„Merită să fie acolo, pentru că s-au calificat”, a declarat el pentru Reuters. Dacă trebuie să jucăm împotriva lor în Mexic sau Canada, atunci da, vom juca acolo. Pentru mine nu e chiar o problemă.”
Pe durata Cupei Mondiale, care se va desfăşura în perioada 11 iunie – 19 iulie, Noua Zeelandă îşi va stabili baza în oraşul San Diego, din sudul Californiei, situat la o scurtă distanţă cu maşina de graniţa cu Mexicul.
Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat săptămâna trecută că ţara sa ar fi dispusă să găzduiască meciurile Iranului din cadrul Cupei Mondiale, deşi decizia finală privind orice schimbare a locului de desfăşurare ar aparţine FIFA. Kosta Barbarouses, care joacă în Australia, a afirmat că jucătorii vor lăsa în seama „responsabililor” luarea unei decizii cu privire la meci, dar nu crede că o eventuală schimbare ar afecta campania Noii Zeelande.
„Nu cred că ne-ar afecta deloc pregătirea”, a declarat el pentru Reuters „Oricum, avem deja un loc de cantonament înainte de primul nostru meci. Aşa că, da, nu văd de ce nu.”
Preocupări legate de securitate
FIFA a refuzat să comenteze posibilitatea schimbării locurilor de desfăşurare a meciurilor Iranului, dar a declarat că este în contact cu federaţia iraniană de fotbal şi că aşteaptă cu nerăbdare ca echipele să concureze conform programului actual al meciurilor.
Iranul va juca, de asemenea, împotriva Belgiei la Los Angeles şi a Egiptului la Seattle în faza grupelor.
Barbarouses, în vârstă de 36 de ani şi tată a doi copii, a recunoscut îngrijorările legate de securitatea meciului Noua Zeelandă-Iran de la Los Angeles, dar a spus că are încredere în autorităţi că vor garanta siguranţa jucătorilor şi a familiilor acestora, întrucât All Whites joacă la prima lor Cupă Mondială după 2010.
„Înţeleg că oamenii vor avea îngrijorări, dar cred că, având în vedere amploarea evenimentului, mi-ar plăcea să am familia acolo”, a spus jucătorul echipei Western Sydney Wanderers.
„M-aş simţi în siguranţă dacă ar fi acolo. Nu cred că ar rata asta.”
Thomas a spus că jucătorii din Noua Zeelandă vor fi foarte emoţionaţi înainte de meci, dar că acest lucru este normal pentru orice meci de deschidere la un turneu important.
„Evident, există o mare tensiune înainte de primul meci”, a spus jucătorul în vârstă de 31 de ani.
„Aşadar, va fi interesant să vedem cum vom face faţă acestei situaţii, dar am încredere că echipa va reuşi să o gestioneze pe teren.”
