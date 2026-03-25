Noua Zeelandă, dispusă să joace meciul del la World Cup 2026 împotriva Iranului în afara Statelor Unite

Jucătorii naţionalei din Noua Zeelandă au declarat că ar fi dispuşi să evolueze împotriva Iranului în afara Statelor Unite, în primul meci de la Cupa Mondială din 2026, pe fondul incertitudinii care planează asupra acestei partide din cauza tensiunilor geopolitice, relatează Reuters.

Iranul a fost una dintre primele naţiuni care s-au calificat la turneul final, însă participarea sa a fost pusă sub semnul întrebării de când a izbucnit, la sfârşitul lunii februarie, conflictul SUA şi Israel cu Republica Islamică.

Noua Zeelandă, dispusă să joace meciul împotriva Iranului în afara Statelor Unite

Echipa Iranului are programate toate cele trei meciuri din faza grupelor pe teritoriul Statelor Unite, primul dintre acestea fiind cel din 15 iunie împotriva Noii Zeelande, la Los Angeles, însă Federaţia Iraniană de Fotbal a ameninţat că va boicota meciurile disputate pe teritoriul american.

Noua Zeelandă se pregăteşte ca şi cum meciul de la Los Angeles ar avea loc, dar jucătorii au declarat miercuri că ar putea accepta o mutare în afara SUA, dacă este necesar.

Mijlocaşul Ryan Thomas, care joacă în Ţările de Jos, a declarat că Iranul şi-a câştigat dreptul de a participa la Cupa Mondială şi că echipa All Whites va reuşi să facă faţă atenţiei suplimentare generate de acest meci.